Зачисление в резерв ТЦК возможно только сразу после увольнения

Срочники, которых зачисляли в резерв. Фото: «АрміяInform»

В категорию резервистов попадают граждане после прохождения военной службы. Однако зачисление гражданина в резерв возможно только сразу после окончания службы в ВСУ. Задним числом это сделать невозможно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и статусы граждан

На воинском учете в Украине находятся прежде всего граждане мужского пола. Срок пребывания на воинском учете начинается в год достижения 17-летия, а заканчивается после 60 лет.

У граждан, состоящих на воинском учете, есть разные статусы, имеющие разные последствия. Первый статус это призывник, при таком статусе ( который прекращает действовать в 25 лет) гражданина не могут мобилизовать.

По достижении 25-летнего возраста призывник становится военнообязанным. После этого его могут мобилизовать в ряды ВСУ.

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В резервисты задним числом не зачисляют

Также существует отдельная категория резервистов. Сюда попадают те граждане, которые ранее проходили военную службу. На резервистов налагаются определенные ограничения, скажем, в вопросах бронирования.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, мог ли её муж, проходивший срочную службу в 2005 году, попасть в резервисты сейчас. Юристы, комментируя эту ситуацию, пояснили, что, если это и могло произойти, то только в том случае, если гражданин отслужил срочную службу.

Адвокат Ярослав Турчин отметил: "Лицо должны зачислять в резервисты в особый период сразу после демобилизации, а не через 21 год. В то время (2005 год) таких требований не было. Сейчас задним числом человека не имеют права зачислять в резерв и менять категорию учета с военнообязанных".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в оперативный резерв могут зачислить тех, кто не служил.

В оперативный резерв первой и второй очереди зачисляют граждан, состоящих на воинском учете и ранее проходивших военную службу. Однако в некоторых случаях в ОР могут попасть и те, кто не служил. Обычно это происходит на добровольно-контрактной основе.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что офицер запаса не попадет в оперативный резерв.

Граждане, которые во время обучения в высшем учебном заведении прошли курс на военной кафедре, получают звание офицера (лейтенанта) запаса. Юристы пояснили, что этот процесс не является идентичным срочной военной службе. Поэтому офицера запаса не могут автоматически зачислить в оперативный резерв.