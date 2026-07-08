Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Грядка
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Закордонний паспорт для обліку в ТЦК: коли його можна подати замість ID

Закордонний паспорт для обліку в ТЦК: коли його можна подати замість ID

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 06:30
Закордонний паспорт для обліку в ТЦК: коли його можна подати замість ID
Громадяни з документами у ТЦК. Фото: ХОТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Для того, аби стати на військовий облік, потрібно мати паспорт та військово-обліковий документ. Паспорт має бути внутрішній, зокрема, ID-картка. Але в деяких випадках можна використати і закордонний паспорт громадянина України.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік в 17 років

Військовий облік є обов’язком громадян України чоловічої статі. На облік громадянин має стати у рік свого 17-річчя.

Це можна зробити двома різними способами. Першим способом є дистанційний, через "Резерв+".

Але це можна зробити тільки до 31 липня року настання 17-річчя. Потім на облік можна буде стати тільки після особистого візиту до територіального центру комплектування.

Читайте також:

Закордонний паспорт для взяття на облік ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який планує стати на військовий облік. Він поцікавився, які документи потрібні для цього процесу.

Юристи наголосили, що перш за все потрібен документ для ідентифікації особи. Це може бути внутрішній паспорт, ID‑картка чи закордонний паспорт. Та закордонний паспорт можна використати тільки у особливих випадках.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що це за випадки: "Взяття на військовий облік здійснюється за умови наявності паспорта громадянина України та військово-облікового документа. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон використовується у випадку подання заяви про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу України".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, хто з підлітків має стати на військовий облік в 2026 році.

Хлопці, яким у поточному році виповниться або вже виповнилося 17 років мають стати на військовий облік. Йдеться про юнаків 2009 року народження. На виконання цієї вимоги в них є час до 31 липня.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що змінилося у питанні першого документу на військовому обліку.

Після змін у законодавстві, які сталися 2025 року, у громадян, які уперше стають на військовий облік, відпала потреба відвідувати територіальний центр комплектування. Юристи пояснили, який саме документ відтепер є першим для призовників.

військовий облік ТЦК та СП закордонний паспорт України
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації