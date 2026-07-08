Закордонний паспорт для обліку в ТЦК: коли його можна подати замість ID

Громадяни з документами у ТЦК. Фото: ХОТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Для того, аби стати на військовий облік, потрібно мати паспорт та військово-обліковий документ. Паспорт має бути внутрішній, зокрема, ID-картка. Але в деяких випадках можна використати і закордонний паспорт громадянина України.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік в 17 років

Військовий облік є обов’язком громадян України чоловічої статі. На облік громадянин має стати у рік свого 17-річчя.

Це можна зробити двома різними способами. Першим способом є дистанційний, через "Резерв+".

Але це можна зробити тільки до 31 липня року настання 17-річчя. Потім на облік можна буде стати тільки після особистого візиту до територіального центру комплектування.

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Закордонний паспорт для взяття на облік ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який планує стати на військовий облік. Він поцікавився, які документи потрібні для цього процесу.

Юристи наголосили, що перш за все потрібен документ для ідентифікації особи. Це може бути внутрішній паспорт, ID‑картка чи закордонний паспорт. Та закордонний паспорт можна використати тільки у особливих випадках.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що це за випадки: "Взяття на військовий облік здійснюється за умови наявності паспорта громадянина України та військово-облікового документа. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон використовується у випадку подання заяви про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу України".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, хто з підлітків має стати на військовий облік в 2026 році.

Хлопці, яким у поточному році виповниться або вже виповнилося 17 років мають стати на військовий облік. Йдеться про юнаків 2009 року народження. На виконання цієї вимоги в них є час до 31 липня.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що змінилося у питанні першого документу на військовому обліку.

Після змін у законодавстві, які сталися 2025 року, у громадян, які уперше стають на військовий облік, відпала потреба відвідувати територіальний центр комплектування. Юристи пояснили, який саме документ відтепер є першим для призовників.