Примусова мобілізація жінок з медосвітою - наскільки це реально

Медиками на війні можуть працювати і жінки, але лише на добровільній основі. Фото: "АрміяInform", Telegram-канал Зеленського. Колаж: Новини.LIVE

Жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, повинні перебувати на військовому обліку. Але, як пояснили юристи, їхня мобілізація має певні особливості.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація і жінки

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення. Цей процес розпочався після запровадження на усій території країни воєнного стану.

Мобілізація стосується усіх військовозобов’язаних громадян, але лише чоловічої статі. Разом з тим, в українській армії служать і жінки.

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу в ЗСУ. Чоловік розповів, що його дружина працює медиком — і поцікавився, чи можуть її мобілізувати.

"Вам немає за що хвилюватися. Мобілізація жінок медиків можлива тільки з добровільної згоди", — запевнив громадянина адвокат Андрій Карпенко.

Коли медикинь можуть призвати в ЗСУ

Юрист пояснив, що уже під час повномасштабної війни у процес військового обліку відбулися певні зміни. Ці зміни, зокрема, стосуються і військовозобов’язаних жінок.

"У 2026 році жінки-медики в Україні зобов'язані перебувати на військовому обліку. Але їхня мобілізація залишається добровільною", — наголосив Карпенко.

Також адвокат пояснив, як така громадянка все ж може потрапити на військову службу. "Жінки з медичною / фармацевтичною освітою можуть бути призвані на службу лише за власною згодою та після проходження ВЛК. Примусовий призов медикинь у 2026 році не передбачений", — резюмував Андрій Карпенко.

У Центрі рекрутингу поінформували, що у Збройних силах України доступні вакансії для жінок, які максимально відповідають цивільним. Водночас є і бойові посади, на яких українки максимально реалізують свої здібності.

У Збройних силах України нині служать 68 тисяч жінок. З них понад 5000 виконують завдання безпосередньо на передовій.