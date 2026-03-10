Мобилизация женщин медиков - новые правила и закон

Медиками на войне могут работать и женщины, но только на добровольной основе. Фото: "АрміяInform", Telegram-канал Зеленского. Коллаж: Новини.LIVE

Женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны находиться на воинском учете. Но, как объяснили юристы, их мобилизация имеет определенные особенности.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и женщины

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Этот процесс начался после введения на всей территории страны военного положения.

Мобилизация касается всех военнообязанных граждан, но только мужского пола. Вместе с тем, в украинской армии служат и женщины.

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в ВСУ. Мужчина рассказал, что его жена работает медиком — и поинтересовался, могут ли ее мобилизовать.

"Вам не за что волноваться. Мобилизация женщин медиков возможна только с добровольного согласия", — заверил гражданина адвокат Андрей Карпенко.

Когда медиков могут призвать в ВСУ

Юрист пояснил, что уже во время полномасштабной войны в процесс воинского учета произошли определенные изменения. Эти изменения, в частности, касаются и военнообязанных женщин.

"В 2026 году женщины-медики в Украине обязаны находиться на воинском учете. Но их мобилизация остается добровольной", — подчеркнул Карпенко.

Также адвокат объяснил, как такая гражданка все же может попасть на военную службу. "Женщины с медицинским/фармацевтическим образованием могут быть призваны на службу только по собственному согласию и после прохождения ВВК. Принудительный призыв медиков в 2026 году не предусмотрен", — резюмировал Андрей Карпенко.

Напомним, мы ранее писали о том, на какие должности берут украинок в ВСУ.

В Центре рекрутинга проинформировали, что в Вооруженных силах Украины доступны вакансии для женщин, которые максимально соответствуют гражданским. В то же время есть и боевые должности, на которых украинки максимально реализуют свои способности.

Добавим, мы сообщали о том, сколько гражданок Украины сейчас являются частью Сил обороны Украины.

В Вооруженных силах Украины сейчас служат 68 тысяч женщин. Из них более 5000 выполняют задачи непосредственно на передовой.