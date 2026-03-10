Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Законно ли принудительно призывать женщин с медобразованием

Законно ли принудительно призывать женщин с медобразованием

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 06:30
Мобилизация женщин медиков - новые правила и закон
Медиками на войне могут работать и женщины, но только на добровольной основе. Фото: "АрміяInform", Telegram-канал Зеленского. Коллаж: Новини.LIVE

Женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны находиться на воинском учете. Но, как объяснили юристы, их мобилизация имеет определенные особенности.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Мобилизация и женщины

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Этот процесс начался после введения на всей территории страны военного положения.

Мобилизация касается всех военнообязанных граждан, но только мужского пола. Вместе с тем, в украинской армии служат и женщины.

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в ВСУ. Мужчина рассказал, что его жена работает медиком — и поинтересовался, могут ли ее мобилизовать.

"Вам не за что волноваться. Мобилизация женщин медиков возможна только с добровольного согласия", — заверил гражданина адвокат Андрей Карпенко.

Когда медиков могут призвать в ВСУ

Юрист пояснил, что уже во время полномасштабной войны в процесс воинского учета произошли определенные изменения. Эти изменения, в частности, касаются и военнообязанных женщин.

"В 2026 году женщины-медики в Украине обязаны находиться на воинском учете. Но их мобилизация остается добровольной", — подчеркнул Карпенко.

Также адвокат объяснил, как такая гражданка все же может попасть на военную службу. "Женщины с медицинским/фармацевтическим образованием могут быть призваны на службу только по собственному согласию и после прохождения ВВК. Принудительный призыв медиков в 2026 году не предусмотрен", — резюмировал Андрей Карпенко.

Напомним, мы ранее писали о том, на какие должности берут украинок в ВСУ.

В Центре рекрутинга проинформировали, что в Вооруженных силах Украины доступны вакансии для женщин, которые максимально соответствуют гражданским. В то же время есть и боевые должности, на которых украинки максимально реализуют свои способности.

Добавим, мы сообщали о том, сколько гражданок Украины сейчас являются частью Сил обороны Украины.

В Вооруженных силах Украины сейчас служат 68 тысяч женщин. Из них более 5000 выполняют задачи непосредственно на передовой.

медики женщины мобилизация война в Украине фармацевт
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации