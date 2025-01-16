Хто має пройти загальну військову підготовку та з чого вона складається

Військова підготовка. Ілюстративне фото: dpu.edu.ua

Президент України Володимир Зеленський у середу, 15 січня, підписав закон "Про військовий обов’язок і військову службу". Він передбачає, зокрема, провадження базової військової підготовки для студентів в університетах.

Про це розповів бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" у Telegram у четвер, 16 січня.

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Базова загальновійськова підготовка студентів

Підготовку почнуть проводити з вересня 2025 року, а тривалість становитиме 300 академічних годин, які складатимуться з двох частин: теоретичний та практичний курси.

теоретичний — 90 академічних годин, що будуть проводити у закладах освіти;

практичний курс — 210 академічних годин, які проводитимуть у навчальних частинах, центрах ЗСУ та інших установах.

Згідно із законом, теорію мають пройти всі студенти, незалежно від статі, а практичний курс є обов’язковим лише для чоловіків. Жінки можуть пройти практику за власним бажанням, але для цього треба стати на військовий облік в ТЦК та СП.

Після проходження базової загальновійськової підготовки студенти будуть складати військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність.

Крім того, обов'язкова базова військова служба передбачена для всіх чоловіків віком від 18 до 25 років, які не є студентами ВНЗ. Час проходження можна обрати самостійно.

Від цього обов'язку звільняються лише громадяни, які вже проходили підготовку у закладах вищої освіти, перебували на військовій службі або визнані непридатними за станом здоров’я.

Раніше ми писали, що новий закон регулює порядок постановки громадян на військовий облік та проведення медичного огляду під час БЗВП.

Також до 31 липня цього року 17-річні юнаки мають стати на облік призовників у ТЦК та СП або через застосунок "Резерв+". В іншому випадку їм загрожує штраф.