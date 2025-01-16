Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Закон об общевоенной подготовке — как это будет происходить arrow

Закон об общевоенной подготовке — как это будет происходить

16 января 2025 22:03
Евгения Брюховецкая - редактор
Кто должен пройти общую военную подготовку и из чего она состоит
Военная подготовка. Иллюстративное фото: dpu.edu.ua
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 января, подписал закон "О воинской обязанности и военной службе". Он предусматривает, в частности, проведение базовой военной подготовки для студентов в университетах.

Об этом рассказал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" в Telegram в четверг, 16 января.

Читайте также:

Базовая общевоенная подготовка студентов

Подготовку начнут проводить с сентября 2025 года, а продолжительность составит 300 академических часов, которые будут состоять из двух частей: теоретический и практический курсы.

  • теоретический — 90 академических часов, которые будут проводить в учебных заведениях;
  • практический курс — 210 академических часов, которые будут проводить в учебных частях, центрах ВСУ и других учреждениях.

Согласно закону, теорию должны пройти все студенты независимо от пола, а практический курс является обязательным только для мужчин. Женщины могут пройти практику по собственному желанию, но для этого надо стать на воинский учет в ТЦК и СП.

После прохождения базовой общевоенной подготовки студенты примут военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.

Кроме того, обязательная базовая военная служба предусмотрена для всех мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые не являются студентами ВУЗов. Время прохождения можно выбрать самостоятельно.

От этой обязанности освобождаются только граждане, которые уже проходили подготовку в учреждениях высшего образования, находились на военной службе или признаны непригодными по состоянию здоровья

Ранее мы писали, что новый закон регулирует порядок постановки граждан на воинский учет и проведения медицинского осмотра во время БОВП.

Также до 31 июля этого года 17-летние юноши должны стать на учет призывников в ТЦК и СП или через приложение "Резерв+". В противном случае им грозит штраф.

украинцы студенты военный учет война в Украине военная подготовка

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:07 Гололедица и сильный ветер — прогноз погоды на завтра

22:03 Закон об общевоенной подготовке — как это будет происходить

21:57 Наркотики с доставкой в часть — как наказали военного

21:45 Полесье официально объявило о переходе одного из лидеров Динамо

21:39 Зеленский раскрыл детали сделки с Британией — видеообращение

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:34 ТЦК потерял документы об исключении с учета — что делать

Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

20:54 Ермак ответил, когда возможна встреча Зеленского и Трампа

20:46 Умер режиссер Дэвид Линч

22:07 Гололедица и сильный ветер — прогноз погоды на завтра

22:03 Закон об общевоенной подготовке — как это будет происходить

21:57 Наркотики с доставкой в часть — как наказали военного

21:45 Полесье официально объявило о переходе одного из лидеров Динамо

21:39 Зеленский раскрыл детали сделки с Британией — видеообращение

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:34 ТЦК потерял документы об исключении с учета — что делать

20:54 Ермак ответил, когда возможна встреча Зеленского и Трампа

20:46 Умер режиссер Дэвид Линч

20:38 Зеленский показал Стармеру дроны украинского производства

20:31 Отключения света в Одессе — как будут действовать графики завтра

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно