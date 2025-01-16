Кто должен пройти общую военную подготовку и из чего она состоит

Военная подготовка. Иллюстративное фото: dpu.edu.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 января, подписал закон "О воинской обязанности и военной службе". Он предусматривает, в частности, проведение базовой военной подготовки для студентов в университетах.

Об этом рассказал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" в Telegram в четверг, 16 января.

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Подготовку начнут проводить с сентября 2025 года, а продолжительность составит 300 академических часов, которые будут состоять из двух частей: теоретический и практический курсы.

теоретический — 90 академических часов, которые будут проводить в учебных заведениях;

практический курс — 210 академических часов, которые будут проводить в учебных частях, центрах ВСУ и других учреждениях.

Согласно закону, теорию должны пройти все студенты независимо от пола, а практический курс является обязательным только для мужчин. Женщины могут пройти практику по собственному желанию, но для этого надо стать на воинский учет в ТЦК и СП.

После прохождения базовой общевоенной подготовки студенты примут военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.

Кроме того, обязательная базовая военная служба предусмотрена для всех мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые не являются студентами ВУЗов. Время прохождения можно выбрать самостоятельно.

От этой обязанности освобождаются только граждане, которые уже проходили подготовку в учреждениях высшего образования, находились на военной службе или признаны непригодными по состоянию здоровья

Ранее мы писали, что новый закон регулирует порядок постановки граждан на воинский учет и проведения медицинского осмотра во время БОВП.

Также до 31 июля этого года 17-летние юноши должны стать на учет призывников в ТЦК и СП или через приложение "Резерв+". В противном случае им грозит штраф.