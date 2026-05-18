Закінчився трирічний контракт із ЗСУ: ТЦК не надасть відстрочку

Молоді військовослужбовці. Фото: 10 ОГШБр "Едельвейс"

Станом на 2026 рік частина військовослужбовців, які підписали контракт із ЗСУ, матимуть відстрочку після звільнення. Але ця нова норма стосується не усіх контрактників. Тим, хто підписував контракт до змін у законодавстві і не на однорічний термін, відстрочка на 12 місяців не буде надана.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Контрактники і мобілізовані у ЗСУ

Військовослужбовці проходять військову службу в Збройних силах України у двох різних форматах. По-перше, це контрактна служба, коли громадянин підписує контракт на певний термін.

По-друге, це мобілізація, коли громадянина примусово мобілізують до кінця дії воєнного стану і демобілізації. Раніше була ще так звана строкова служба, але нещодавно від неї було вирішено відмовитися на користь інших форматів підготовки.

До юристів звернувся громадянин, який у 22-річному віці підписав контракт на військову службу строком на три роки. Цього року контракт завершується, і чоловік поцікавився, чи може він претендувати на відстрочку після звільнення із армії.

Чому відстрочки після звільнення не буде

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, по-перше, що звільнитися з армії такий військовий має повне право, бо підписував контракт уже під час повномасштабної війни. А от із відстрочкою ситуація є складнішою.

Так, адвокат Юрій Айвазян наголосив у коментарі, що відстрочку такий громадянин не отримає. Айвазян констатував: "На жаль, Ви не матимете "спеціальної" відстрочки у зв'язку із закінченням строку контракту, який був укладений під час дії воєнного стану строком на три роки".

Юрист пояснив, чому відстрочка не буде надана: "Спеціальна нова 12-місячна відстрочка після служби стосується не всіх контрактників 18–25 років. Вона надається тільки тим, хто уклав контракт строком на один рік і був звільнений після його завершення".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що процес оформлення відстрочки від мобілізації можна пришвидшити.

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану деякі громадяни мають право на відстрочку. Аби швидше її отримати, можна одночасно подати заяву через ЦНАП і в "Резерв+". Щоправда, у Мінобороні не радять користуватися таким способом.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна офіційно працювати, маючи відстрочку для догляду.

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, він має право офіційно влаштуватися на роботу. На відстрочку цей крок не вплине, але вплине на соціальну виплату.