Закончился трехлетний контракт с ВСУ: ТЦК не предоставит отсрочку

Молодые военнослужащие. Фото: 10 ОГШБр "Едельвейс"

По состоянию на 2026 год часть военнослужащих, подписавших контракт с ВСУ, будут иметь отсрочку после увольнения. Но эта новая норма касается не всех контрактников. Тем, кто подписывал контракт до изменений в законодательстве и не на однолетний срок, отсрочка на 12 месяцев не будет предоставлена.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Контрактники и мобилизованные в ВСУ

Военнослужащие проходят военную службу в Вооруженных силах Украины в двух разных форматах. Во-первых, это контрактная служба, когда гражданин подписывает контракт на определенный срок.

Во-вторых, это мобилизация, когда гражданина принудительно мобилизуют до конца действия военного положения и демобилизации. Раньше была еще так называемая срочная служба, но недавно от нее было решено отказаться в пользу других форматов подготовки.

К юристам обратился гражданин, который в 22-летнем возрасте подписал контракт на военную службу сроком на три года. В этом году контракт завершается, и мужчина поинтересовался, может ли он претендовать на отсрочку после увольнения из армии.

Почему отсрочки после увольнения не будет

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, во-первых, чтоуволиться из армии такой военный имеет полное право, потому что подписывал контракт уже во время полномасштабной войны. А вот с отсрочкой ситуация сложнее.

Так, адвокат Юрий Айвазян отметил в комментарии, что отсрочку такой гражданин не получит. Айвазян констатировал: "К сожалению, Вы не будете иметь "специальной" отсрочки в связи с окончанием срока контракта, который был заключен во время действия военного положения сроком на три года".

Юрист объяснил, почему отсрочка не будет предоставлена: "Специальная новая 12-месячная отсрочка после службы касается не всех контрактников 18-25 лет. Она предоставляется только тем, кто заключил контракт сроком на один год и был уволен после его завершения".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что процесс оформления отсрочки от мобилизации можно ускорить.

В условиях всеобщей мобилизации и военного положения некоторые граждане имеют право на отсрочку. Чтобы быстрее ее получить, можно одновременно подать заявление через ЦПАУ и в "Резерв+". Правда, в Минобороны не советуют пользоваться таким способом.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, можно ли официально работать, имея отсрочку для ухода.

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации для ухода за родителями, он имеет право официально устроиться на работу. На отсрочку этот шаг не повлияет, но повлияет на социальную выплату.