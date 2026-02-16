Відео
Україна
Закінчення контракту із ЗСУ — чи надасть ТЦК відстрочку

Дата публікації: 16 лютого 2026 06:30
Військовий контракт закінчився - коли можна отримати відстрочку
Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Сили спецоперацій

Військовослужбовець Збройних сил України, у якого закінчиться контракт, підписаний під час повномасштабної війни, матиме право на відстрочку від мобілізації. Але при цьому, можливо, йому доведеться судитися за це право із ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка після закінчення контракту

До юристів звернувся військовослужбовець, однорічний контракт якого із ЗСУ закінчується у лютому.

Чоловік поцікавився, чи отримає він після звільнення відстрочку від мобілізації, зважаючи на законопроєкт №14283.

"Так, Ви набудете право на відстрочку, адже Закон має зворотну силу на випадки, коли це покращує становище людини", — наголосив у відповіді адвокат В’ячеслав Кирда.

Чому звільненому доведеться іти до суду

Інший адвокат, Юрій Айвазян, підтвердив, що загалом право на відстрочку у такій ситуації громадянин, звільнившись з лав ЗСУ, матиме.

"Але, можливо, Вам прийдеться відстоювати своє право на відстрочку у судовому порядку", — зазначив юрист.

Айвазян пояснив, чому можлива судова тяганина.

"Справа в тому, що ТЦК, як і ВЧ, доволі часто "полюбляють" наголошувати на тому, що Закон, прийнятий після звільнення військовослужбовця, не розповсюджується на відповідні відносини", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що контрактникам планують гарантувати відстрочку від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з військовослужбовців має право на відстрочку після звільнення з лав Збройних сил України.

ЗСУ звільнення відстрочка контракт військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
