Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Окончание контракта с ВСУ — предоставит ли ТЦК отсрочку

Окончание контракта с ВСУ — предоставит ли ТЦК отсрочку

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 06:30
Военный контракт закончился - когда можно получить отсрочку
Военнослужащий ВСУ. Фото: Силы спецопераций

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, у которого закончится контракт, подписанный во время полномасштабной войны, будет иметь право на отсрочку от мобилизации. Но при этом, возможно, ему придется судиться за это право с ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Отсрочка после окончания контракта

К юристам обратился военнослужащий, однолетний контракт которого с ВСУ заканчивается в феврале.

Мужчина поинтересовался, получит ли он после увольнения отсрочку от мобилизации, учитывая законопроект №14283.

"Да, Вы получите право на отсрочку, ведь Закон имеет обратную силу на случаи, когда это улучшает положение человека", — отметил в ответе адвокат Вячеслав Кирда.

Почему уволенному придется идти в суд

Другой адвокат, Юрий Айвазян, подтвердил, что в целом право на отсрочку в такой ситуации гражданин, уволившись из рядов ВСУ, будет иметь.

"Но, возможно, Вам придется отстаивать свое право на отсрочку в судебном порядке", — отметил юрист.

Айвазян объяснил, почему возможна судебная волокита.

"Дело в том, что ТЦК, как и ВЧ, довольно часто "любят" подчеркивать, что Закон, принятый после увольнения военнослужащего, не распространяется на соответствующие отношения", — отметил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, что контрактникам планируют гарантировать отсрочку от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военнослужащих имеет право на отсрочку после увольнения из рядов Вооруженных сил Украины.

ВСУ увольнение отсрочка контракт военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации