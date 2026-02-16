Военный контракт закончился - когда можно получить отсрочку

Военнослужащий ВСУ. Фото: Силы спецопераций

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, у которого закончится контракт, подписанный во время полномасштабной войны, будет иметь право на отсрочку от мобилизации. Но при этом, возможно, ему придется судиться за это право с ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка после окончания контракта

К юристам обратился военнослужащий, однолетний контракт которого с ВСУ заканчивается в феврале.

Мужчина поинтересовался, получит ли он после увольнения отсрочку от мобилизации, учитывая законопроект №14283.

"Да, Вы получите право на отсрочку, ведь Закон имеет обратную силу на случаи, когда это улучшает положение человека", — отметил в ответе адвокат Вячеслав Кирда.

Почему уволенному придется идти в суд

Другой адвокат, Юрий Айвазян, подтвердил, что в целом право на отсрочку в такой ситуации гражданин, уволившись из рядов ВСУ, будет иметь.

"Но, возможно, Вам придется отстаивать свое право на отсрочку в судебном порядке", — отметил юрист.

Айвазян объяснил, почему возможна судебная волокита.

"Дело в том, что ТЦК, как и ВЧ, довольно часто "любят" подчеркивать, что Закон, принятый после увольнения военнослужащего, не распространяется на соответствующие отношения", — отметил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, что контрактникам планируют гарантировать отсрочку от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военнослужащих имеет право на отсрочку после увольнения из рядов Вооруженных сил Украины.