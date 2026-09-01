Правила перебування у ТЦК: чому призовникам забороняють дзвонити

Мобільний телефон у руці. Фото: Армія Інформ

Вилучення телефонів у мобілізованих не є обов'язковим, але практикується в перші дві доби для захисту режимних об'єктів від ракетних ударів. Представники Вінницького ТЦК розповіли, що родичі можуть дізнатися про місцезнаходження чоловіка, звернувшись до військкомату. Як правило, за кілька діб, після проходження усіх необхідних процедур для формування документів, телефон повертають назад військовозобов'язаному.

Про це представники Вінницького ТЦК та СП розповіли в інтерв'ю для "Суспільне", цитує Новини.LIVE.

Реклама

Для чого ТЦК забирає телефони у мобілізованих

Представники Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у коментарі "Суспільному" детально пояснили причини такої практики. Зазвичай процедура починається з уточнення військово-облікових даних. Якщо виявляється, що людина є порушником, або вона чинить опір, складається протокол про адміністративне затримання чи порушення законодавства. Після цього громадянин направляється на військово-лікарську комісію.

Саме на етапі перебування у пункті збору вступають у дію жорсткі правила безпеки. Військові наголошують, що такі пункти є режимними об'єктами із великим скупченням особового складу.

"Це пункт збору військовозобов'язаних, це також є режимним об'єктом, де знаходиться велика кількість особового складу. Тому, якщо є використання мобільних телефонів, це може впливати на безпеку решти військовозобов'язаних, військовослужбовців в тому числі", — зазначають у Вінницькому ТЦК.

Читайте також:

До моменту, поки новобранець не пройде психологічне вивчення, відповідні бесіди та ВЛК, він залишається потенційним джерелом ризику. У військкоматі пояснюють, що завжди існує ймовірність співпраці окремих осіб з представниками Російської Федерації.

"Бо поки людина не вивчена психологічно, не було проведено з нею відповідні бесіди, вона не прийшла в ВЛК, де гарантія того, що ця людина не може співпрацювати, наприклад, з представниками РФ. І не може надавати дані, координати розміщення військовозобов'язаних", — аргументують представники центру комплектування.

Попри суворі заходи, у ТЦК запевняють, що вилучення телефонів не є обов'язковим для всіх і не означає зникнення людини. Зазвичай військовозобов'язаний протягом дня проходить медкомісію та займається оформленням документів, а вже під кінець робочого дня отримує свій телефон і має можливість зателефонувати близьким. Обмеження також дозволяють пришвидшити організаційні процеси, щоб телефонні розмови не заважали проходженню лікарів та розподілу людей.

Часовий проміжок, протягом якого мобілізований може перебувати без зв'язку, зазвичай становить одну-дві доби. Це схоже на організаційні моменти у навчальних центрах, під час базової загальновійськової підготовки (БЗВП) або в часи строкової служби, коли новоприбулих оформлюють та видають їм екіпірування.

Куди звертатися родичам мобілізованих, якщо вони без зв'язку

У ТЦК розуміють, що відсутність зв'язку протягом кількох годин викликає паніку серед родичів. У таких випадках родини можуть напряму звернутися до ТЦК. Працівники центру з'ясовують місцеперебування мобілізованого, наприклад, чи він ще проходить ВЛК, чи вже перебуває на етапі відправки до військової частини і повідомляють про це рідним, або ж просять самого чоловіка перетелефонувати.

Військові нагадують про високий ризик ракетних обстрілів пунктів збору з боку РФ, якій вигідно зменшити кількість українських бійців на фронті. Навіть ненавмисно відкрита інформація може призвести до трагедії. Як приклад у ТЦК наводять ситуацію, коли мобілізований по відкритому зв'язку повідомляє родичам, що він разом із ще двадцятьма особами їде автобусом у конкретну військову частину.

"Ти не знаєш, хто з тобою поруч йде в транспорті. І ти не знаєш, що в голові цієї людини. От він просто, не бажаючи того, може просто здати координати розташування великої кількості людей", — наголошують військові.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, низка категорій відстрочок подовжується автоматично без походу до військкомату, але технічні помилки в реєстрах ПФУ чи ЄІССС можуть зірвати цей процес. Зокрема, доглядачам за людьми з інвалідністю доведеться особисто йти до ЦНАПу, якщо електронна база не підтягне податковий номер підопічного або виявить інших працездатних родичів.

Для деяких військовозобов'язаних процедуру спростили: вони можуть оформлювати відстрочку від мобілізації винятково через Центри надання адмінпослуг. Обов'язок відвідувати ТЦК для цих категорій скасували, тому для розв'язання питання тепер достатньо візиту до найближчого ЦНАПу.