Правила пребывания в ТЦК: почему призывникам запрещают звонить

Мобильный телефон в руке. Фото: Армия Информ

Изъятие телефонов у мобилизованных не является обязательным, но практикуется в первые сутки для защиты режимных объектов от ракетных ударов. Представители Винницкого ТЦК рассказали, что родственники могут узнать о местонахождении мужчины, обратившись в военкомат. Как правило, через несколько суток, после прохождения всех необходимых процедур для оформления документов, телефон возвращают военнообязанному.

Об этом представители Винницкого ТЦК и СП рассказали в интервью для "Суспільне", цитирует Новини.LIVE.

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Зачем ТЦК забирает телефоны у мобилизованных

Представители Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в комментарии "Суспільне" подробно объяснили причины такой практики. Обычно процедура начинается с уточнения военно-учетных данных. Если выясняется, что человек является нарушителем или оказывает сопротивление, составляется протокол об административном задержании или нарушении законодательства. После этого гражданин направляется на военно-медицинскую комиссию.

Именно на этапе пребывания в пункте сбора вступают в действие жесткие правила безопасности. Военные подчеркивают, что такие пункты являются режимными объектами с большим скоплением личного состава.

"Это пункт сбора военнообязанных, это также режимный объект, где находится большое количество личного состава. Поэтому использование мобильных телефонов может повлиять на безопасность остальных военнообязанных, в том числе военнослужащих", — отмечают в Винницком ТЦК.

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До тех пор, пока новобранец не пройдет психологическое обследование, соответствующие беседы и ВЛК, он остается потенциальным источником риска. В военкомате объясняют, что всегда существует вероятность сотрудничества отдельных лиц с представителями Российской Федерации.

"Поскольку пока человек не прошел психологическое обследование, с ним не были проведены соответствующие беседы, он не явился на ВЛК, где гарантия того, что этот человек не может сотрудничать, например, с представителями РФ. И не может предоставлять данные, координаты нахождения военнообязанных", — аргументируют представители центра комплектования.

Несмотря на строгие меры, в ТЦК уверяют, что изъятие телефонов не является обязательным для всех и не означает исчезновения человека. Обычно военнообязанный в течение дня проходит медкомиссию и занимается оформлением документов, а уже к концу рабочего дня получает свой телефон и имеет возможность позвонить близким. Ограничения также позволяют ускорить организационные процессы, чтобы телефонные разговоры не мешали осмотру врачей и распределению людей.

Период времени, в течение которого мобилизованный может находиться без связи, обычно составляет одно-два суток. Это похоже на организационные моменты в учебных центрах, во время базовой общевойсковой подготовки (БОВП) или во время срочной службы, когда новоприбывших оформляют и выдают им экипировку.

Куда обращаться родственникам мобилизованных, если они без связи

В ТЦК понимают, что отсутствие связи в течение нескольких часов вызывает панику среди родственников. В таких случаях семьи могут напрямую обратиться в ТЦК. Сотрудники центра выясняют местонахождение мобилизованного, например, проходит ли он ещё ВЛК или уже находится на этапе отправки в воинскую часть, и сообщают об этом родным, либо просят самого мужчину перезвонить.

Военные напоминают о высоком риске ракетных обстрелов пунктов сбора со стороны РФ, которой выгодно уменьшить количество украинских бойцов на фронте. Даже непреднамеренно раскрытая информация может привести к трагедии. В качестве примера в ТЦК приводят ситуацию, когда мобилизованный по открытой связи сообщает родственникам, что он вместе с ещё двадцатью человек едет на автобусе в конкретную воинскую часть.

"Ты не знаешь, кто с тобой рядом едет в транспорте. И ты не знаешь, что у этого человека на уме. Вот он просто, не желая того, может выдать координаты местонахождения большого количества людей", — подчеркивают военные.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, ряд категорий отсрочек продлевается автоматически без посещения военкомата, но технические ошибки в реестрах ПФУ или ЕИССС могут сорвать этот процесс. В частности, лицам, ухаживающим за людьми с инвалидностью, придется лично обращаться в ЦНАП, если электронная база не найдет налоговый номер подопечного или выявит других трудоспособных родственников.

Для некоторых военнообязанных процедуру упростили: они могут оформлять отсрочку от мобилизации исключительно через Центры предоставления административных услуг. Обязанность посещать ТЦК для этих категорий отменили, поэтому для решения вопроса теперь достаточно посетить ближайший ЦНАП.