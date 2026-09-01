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Главная ТЦК Угроза шпионажа: зачем ТЦК забирает у мужчин телефоны

Угроза шпионажа: зачем ТЦК забирает у мужчин телефоны

Ua ru
1 сентября 2026 06:30
Правила пребывания в ТЦК: почему призывникам запрещают звонить
Мобильный телефон в руке. Фото: Армия Информ

Изъятие телефонов у мобилизованных не является обязательным, но практикуется в первые сутки для защиты режимных объектов от ракетных ударов. Представители Винницкого ТЦК рассказали, что родственники могут узнать о местонахождении мужчины, обратившись в военкомат. Как правило, через несколько суток, после прохождения всех необходимых процедур для оформления документов, телефон возвращают военнообязанному.

Об этом представители Винницкого ТЦК и СП рассказали в интервью для "Суспільне", цитирует Новини.LIVE.

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Зачем ТЦК забирает телефоны у мобилизованных

Представители Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в комментарии "Суспільне" подробно объяснили причины такой практики. Обычно процедура начинается с уточнения военно-учетных данных. Если выясняется, что человек является нарушителем или оказывает сопротивление, составляется протокол об административном задержании или нарушении законодательства. После этого гражданин направляется на военно-медицинскую комиссию.

Именно на этапе пребывания в пункте сбора вступают в действие жесткие правила безопасности. Военные подчеркивают, что такие пункты являются режимными объектами с большим скоплением личного состава.

"Это пункт сбора военнообязанных, это также режимный объект, где находится большое количество личного состава. Поэтому использование мобильных телефонов может повлиять на безопасность остальных военнообязанных, в том числе военнослужащих", — отмечают в Винницком ТЦК.

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До тех пор, пока новобранец не пройдет психологическое обследование, соответствующие беседы и ВЛК, он остается потенциальным источником риска. В военкомате объясняют, что всегда существует вероятность сотрудничества отдельных лиц с представителями Российской Федерации.

"Поскольку пока человек не прошел психологическое обследование, с ним не были проведены соответствующие беседы, он не явился на ВЛК, где гарантия того, что этот человек не может сотрудничать, например, с представителями РФ. И не может предоставлять данные, координаты нахождения военнообязанных", — аргументируют представители центра комплектования.

Несмотря на строгие меры, в ТЦК уверяют, что изъятие телефонов не является обязательным для всех и не означает исчезновения человека. Обычно военнообязанный в течение дня проходит медкомиссию и занимается оформлением документов, а уже к концу рабочего дня получает свой телефон и имеет возможность позвонить близким. Ограничения также позволяют ускорить организационные процессы, чтобы телефонные разговоры не мешали осмотру врачей и распределению людей.

Период времени, в течение которого мобилизованный может находиться без связи, обычно составляет одно-два суток. Это похоже на организационные моменты в учебных центрах, во время базовой общевойсковой подготовки (БОВП) или во время срочной службы, когда новоприбывших оформляют и выдают им экипировку.

Куда обращаться родственникам мобилизованных, если они без связи

В ТЦК понимают, что отсутствие связи в течение нескольких часов вызывает панику среди родственников. В таких случаях семьи могут напрямую обратиться в ТЦК. Сотрудники центра выясняют местонахождение мобилизованного, например, проходит ли он ещё ВЛК или уже находится на этапе отправки в воинскую часть, и сообщают об этом родным, либо просят самого мужчину перезвонить.

Военные напоминают о высоком риске ракетных обстрелов пунктов сбора со стороны РФ, которой выгодно уменьшить количество украинских бойцов на фронте. Даже непреднамеренно раскрытая информация может привести к трагедии. В качестве примера в ТЦК приводят ситуацию, когда мобилизованный по открытой связи сообщает родственникам, что он вместе с ещё двадцатью человек едет на автобусе в конкретную воинскую часть.

"Ты не знаешь, кто с тобой рядом едет в транспорте. И ты не знаешь, что у этого человека на уме. Вот он просто, не желая того, может выдать координаты местонахождения большого количества людей", — подчеркивают военные.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, ряд категорий отсрочек продлевается автоматически без посещения военкомата, но технические ошибки в реестрах ПФУ или ЕИССС могут сорвать этот процесс. В частности, лицам, ухаживающим за людьми с инвалидностью, придется лично обращаться в ЦНАП, если электронная база не найдет налоговый номер подопечного или выявит других трудоспособных родственников.

Для некоторых военнообязанных процедуру упростили: они могут оформлять отсрочку от мобилизации исключительно через Центры предоставления административных услуг. Обязанность посещать ТЦК для этих категорий отменили, поэтому для решения вопроса теперь достаточно посетить ближайший ЦНАП.

слежка шпионаж телефоны мобилизация ТЦК и СП
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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