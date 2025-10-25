Відео
Головна ТЦК Загибель мобілізованого — як відреагувала військовий омбудсмен

Загибель мобілізованого — як відреагувала військовий омбудсмен

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 00:32
Оновлено: 00:34
Загибель мобілізованого Романа Сопіна у ТЦК — що каже військовий омбудсмен
Ольга Решетилова. Фото: Ольга Решетилова/Facebook

За фактом смерті 43-річного новобранця мають провести розслідування в межах кримінального провадження. У батьків загиблого є питання щодо того, що сталося з їхнім сином і хто в цьому винен.

Про це повідомила війський омбудсмен Ольга Решетилова.

Як військовий омбудсмен коментує смерть мобілізованого

Решетилова зазначила, що в родичів померлого є сумніви щодо правомірності дій правоохоронців, лікарів, адміністрації лікарні та представника ВЛК.

"Я вже комунікувала із правоохоронними органами. Дуже сподіваюся на їхню ефективність... Маємо зробити все, щоб з'ясувати правду про те, що призвело до смерті чоловіка, похвилинно відтворити події й у разі підтвердження насильницької смерті притягнути винних до відповідальності", — наголосила військовий омбудсмен. 

Також Решетилова висловила співчуття близьким померлого та закликала свідків інциденту анонімно повідомляти їй подробиці.

Нагадаємо, у Києві помер Роман Сопін. Напередодні його мобілізували до лав ЗСУ.

Також ми повідомляли, що у ТЦК пояснили, від чого помер Роман Сопін. За словами представників військкомату, чоловік просто впав і вдарив головою об підлогу.

смерть мобілізація ТЦК та СП новобранці військовий омбудсман Ольга Решетилова
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
