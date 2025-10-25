Видео
Главная ТЦК Гибель мобилизованного — как отреагировала военный омбудсмен

Гибель мобилизованного — как отреагировала военный омбудсмен

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 00:32
обновлено: 00:34
Гибель мобилизованного Романа Сопина в ТЦК — что говорит военный омбудсмен
Ольга Решетилова. Фото: Ольга Решетилова/Facebook

По факту смерти 43-летнего новобранца должны провести расследование в рамках уголовного производства. У родителей погибшего есть вопросы относительно того, что произошло с их сыном и кто в этом виноват.

Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Читайте также:

Как военный омбудсмен комментирует смерть мобилизованного

Решетилова отметила, что у родственников умершего есть сомнения относительно правомерности действий правоохранителей, врачей, администрации больницы и представителя ВВК.

"Я уже коммуницировала с правоохранительными органами. Очень надеюсь на их эффективность... Мы должны сделать все, чтобы выяснить правду о том, что привело к смерти мужчины, поминутно воспроизвести события и в случае подтверждения насильственной смерти привлечь виновных к ответственности", — подчеркнула военный омбудсмен.

Также Решетилова выразила соболезнования близким умершего и призвала свидетелей инцидента анонимно сообщать ей подробности.

Напомним, в Киеве умер Роман Сопин. Накануне его мобилизовали в ряды ВСУ.

Также мы сообщали, что в ТЦК объяснили, от чего умер Роман Сопин. По словам представителей военкомата, мужчина просто упал и ударил головой об пол.

