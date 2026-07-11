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Головна ТЦК Заброньований обмежено придатний: право ТЦК щодо направлення на комісію

Заброньований обмежено придатний: право ТЦК щодо направлення на комісію

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 00:30
Заброньований обмежено придатний: право ТЦК щодо направлення на комісію
Військово-лікарська комісія. Фото: Житомирський ОТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Колишні обмежено придатні громадяни мають пройти військово-лікарську комісію. Але у деяких випадках цей обов’язок з них знімається. Наприклад, коли громадянин був заброньований на роботі.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Зміни у військовому обліку

За час повномасштабної російсько-української війни у процесі військового обліку відбулися численні зміни. Зокрема, були ліквідовані деякі категорії, до яких зараховували частину громадян.

Так, була анульована категорія "обмежено придатні". Усі громадяни, які мали цей статус, були переведені у військовозобов’язані, незалежно від віку, тобто і до 25 років теж.

Крім того, усім, хто мав статус обмежено придатного, потрібно було пройти повторну військово-лікарську комісію. Це потрібно для того, аби визначити ступінь придатності до служби в ЗСУ.

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Заброньованому на ВЛК йти не треба

До юристів звернувся громадянин, який раніше був обмежено придатним. Чоловік поцікавився, чи треба йому проходити повторну ВЛК.

Громадянин наголосив, що зараз він є заброньованим на своєму робочому місці. Юристи пояснили, що в такій ситуації проходити військово-лікарську комісію необов’язково.

Юрист Владислав Дерій запевнив: "Заброньована особа не має обов'язку самостійно проходити ВЛК. І жодних наслідків для неї не буде, адже це не вважається порушенням правил військового обліку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що обмежено придатний громадянин має пройти ВЛК навіть в 2026 році.

Колишні обмежено придатні громадяни мали пройти військово-лікарську комісію ще в 2024-25 роках. Тих, хто не пройшов ВЛК, оголошували у розшук. Але, попри те, що розшук був уже скасований, вимога щодо проходження військово-лікарської комісії залишається чинною.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що обмежено придатному не потрібно самому іти на ВЛК.

Колишні обмежено придатні громадяни мали пройти повторну військово-лікарську комісію після скасування цього статусу на військовому обліку. Але обов’язку іти на повторну ВЛК самостійно такі особи не мають. Їм мають надіслати повістку чи направлення.

бронювання ВЛК обмежено придатні
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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