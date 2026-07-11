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Главная ТЦК Забронированный ограниченно пригодный: право ТЦК на направление на комиссию

Забронированный ограниченно пригодный: право ТЦК на направление на комиссию

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 00:30
Забронированный ограниченно пригодный: право ТЦК на направление на комиссию
Военно-медицинская комиссия. Фото: Житомирский ОТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Бывшие граждане с ограниченной годностью должны пройти военно-врачебную комиссию. Однако в некоторых случаях эта обязанность с них снимается. Например, если гражданин был закреплён за рабочим местом.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Изменения в военном учете

За время полномасштабной российско-украинской войны в процессе воинского учета произошли многочисленные изменения. В частности, были ликвидированы некоторые категории, к которым относили часть граждан.

Так, была отменена категория "ограниченно годные". Все граждане, имевшие этот статус, были переведены в разряд военнообязанных, независимо от возраста, то есть и до 25 лет тоже.

Кроме того, всем, кто имел статус "ограниченно годных", необходимо было пройти повторную военно-врачебную комиссию. Это необходимо для того, чтобы определить степень годности к службе в ВСУ.

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Записавшимся на ВВК идти не нужно

К юристам обратился гражданин, который ранее имел статус "ограниченно годного". Мужчина поинтересовался, нужно ли ему проходить повторную ВВК.

Гражданин подчеркнул, что сейчас он забронирован на своем рабочем месте. Юристы объяснили, что в такой ситуации проходить военно-врачебную комиссию необязательно.

Юрист Владислав Дерий заверил: "Забронированное лицо не обязано самостоятельно проходить ВВК. И никаких последствий для него не будет, ведь это не считается нарушением правил воинского учета".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что гражданин с ограниченной годностью должен пройти ВВК даже в 2026 году.

Бывшие ограниченно годные граждане должны были пройти военно-врачебную комиссию еще в 2024–2025 годах. Тех, кто не прошел ВВК, объявляли в розыск. Но, несмотря на то, что розыск уже был отменен, требование о прохождении военно-врачебной комиссии остается в силе.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что ограниченно годному не нужно самому идти на ВВК.

Бывшие ограниченно годные граждане должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию после отмены этого статуса на воинском учете. Но обязанности самостоятельно идти на повторную ВВК у таких лиц нет. Им должны выслать повестку или направление.

бронирование ВВК ограниченно пригодные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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