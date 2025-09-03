Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Забрати військовий квиток в ТЦК віддалено — чи можна так

Забрати військовий квиток в ТЦК віддалено — чи можна так

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 00:30
Як забрати військовий квиток в ТЦК онлайн - інструкція
Військовий квиток громадянина України. Фото: ukraina.info

Якщо військовозобов'язаний громадянин з якоїсь причини залишив свій паперовий військовий квиток у територіальному центрі комплектування, він не може забрати його дистанційно. Доведеться іти в ТЦК й отримувати документ особисто.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Без візиту до ТЦК не обійтись

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку як студент.

Але при цьому він з 2022 року не має військового квитка, бо його, за словами студента, забрав співробітник ТЦК.

Чоловік поцікавився, чи може він отримати свій військовий квиток назад, не відвідуючи ТЦК особисто.

"Забрати віддалено паперовий ВОД не вийде ніяк", — визнав у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Як забрати військово-обліковий документ

Разом з тим, студент може спокійно відвідати територіальний центр комплектування і забрати документ особисто, без жодних проблем.

"Я не бачу великої проблеми в тому, що Ви підете до ТЦК і отримаєте його особисто. У Вас же є відстрочка", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як отримати військовий квиток у "Дії".

Додамо, ми повідомляли про те, хто із українців має терміново замінити військово-обліковий документ.

військовий квиток відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації