Як забрати військовий квиток в ТЦК онлайн - інструкція

Військовий квиток громадянина України. Фото: ukraina.info

Якщо військовозобов'язаний громадянин з якоїсь причини залишив свій паперовий військовий квиток у територіальному центрі комплектування, він не може забрати його дистанційно. Доведеться іти в ТЦК й отримувати документ особисто.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Без візиту до ТЦК не обійтись

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку як студент.

Але при цьому він з 2022 року не має військового квитка, бо його, за словами студента, забрав співробітник ТЦК.

Чоловік поцікавився, чи може він отримати свій військовий квиток назад, не відвідуючи ТЦК особисто.

"Забрати віддалено паперовий ВОД не вийде ніяк", — визнав у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Як забрати військово-обліковий документ

Разом з тим, студент може спокійно відвідати територіальний центр комплектування і забрати документ особисто, без жодних проблем.

"Я не бачу великої проблеми в тому, що Ви підете до ТЦК і отримаєте його особисто. У Вас же є відстрочка", — підкреслив Айвазян.

