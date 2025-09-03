Видео
Главная ТЦК Забрать военный билет в ТЦК удаленно — можно ли так

Забрать военный билет в ТЦК удаленно — можно ли так

Дата публикации 3 сентября 2025 00:30
Как забрать военный билет в ТЦК онлайн - инструкция
Военный билет гражданина Украины. Фото: ukraina.info

Если военнообязанный гражданин по какой-то причине оставил свой бумажный военный билет в территориальном центре комплектования, он не может забрать его дистанционно. Придется идти в ТЦК и получать документ лично.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Без визита в ТЦК не обойтись

К юристам обратился гражданин, который имеет отсрочку как студент.

Но при этом он с 2022 года не имеет военного билета, потому что его, по словам студента, забрал сотрудник ТЦК.

Мужчина поинтересовался, может ли он получить свой военный билет обратно, не посещая ТЦК лично.

"Забрать удаленно бумажный ВУД не получится никак", — признал в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Как забрать военно-учетный документ

Вместе с тем, студент может спокойно посетить территориальный центр комплектования и забрать документ лично, без всяких проблем.

"Я не вижу большой проблемы в том, что Вы пойдете в ТЦК и получите его лично. У Вас же есть отсрочка", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как получить военный билет в "Дії".

Добавим, мы сообщали о том, кто из украинцев должен срочно заменить военно-учетный документ.

военный билет отсрочка ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
