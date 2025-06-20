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Головна ТЦК З вікна ТЦК на Харківщині випав чоловік — що відомо

З вікна ТЦК на Харківщині випав чоловік — що відомо

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Дата публікації: 20 червня 2025 14:54
Чоловік випав з вікна ТЦК на Харківщині — що трапилось
Будівля територіального центру комплектування. Фото: kyivvlada.com.ua
Ключові моменти Чоловік випав з вікна ТЦК на Харківщині

В одному із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківської області вночі 20 червня з вікна випав чоловік. Він хотів втекти, аби не служити у війську.

Про це повідомили у Харківському обласному ТЦК та СП

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Чоловік випав з вікна ТЦК на Харківщині

В ТЦК розповіли, що чоловік випав з вікна вночі з власної необережності, коли намагався втекти. Внаслідок падіння він отримав тілесні ушкодження кінцівок, ребер та голови. Постраждалому негайно викликали медиків, які оперативно доставили його до лікарні та надали усю необхідну допомогу. 

"За результатами попередньої перевірки встановлено, що з боку представників РТЦК та СП жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було. Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов'язку, поставив під загрозу власне життя та здоров'я", — йдеться у повідомленні.

Водночас у відомстві закликали громадян та журналістів перевіряти поширену інформацію та не розповсюджувати неперевірених та маніпулятивних повідомлень. 

Чоловік випав з вікня ТЦК на Харківщині
Скриншот допису Харківського ОТЦК та СП

Нагадаємо, на Полтавщині жінка побила працівника ТЦК. За це її судили. 

Також ми писали, що у Львівській області жорстоко побили ветерана. Він просив чоловіка на вулиці показати військово-облікові документи. 

нещасний випадок Харків мобілізація ухилянти лікарня
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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