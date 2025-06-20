Мужчина выпал из окна ТЦК на Харьковщине — что случилось

Здание территориального центра комплектования. Фото: kyivvlada.com.ua

В одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харьковской области ночью 20 июня из окна выпал мужчина. Он хотел убежать, чтобы не служить в армии.

Об этом сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП.

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В ТЦК рассказали, что мужчина выпал из окна ночью по собственной неосторожности, когда пытался убежать. В результате падения он получил телесные повреждения конечностей, ребер и головы. Пострадавшему немедленно вызвали медиков, которые оперативно доставили его в больницу и оказали всю необходимую помощь.

"По результатам предварительной проверки установлено, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было. Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье", — говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве призвали граждан и журналистов проверять распространенную информацию и не распространять непроверенных и манипулятивных сообщений.

Скриншот сообщения Харьковского ОТЦК и СП

Напомним, на Полтавщине женщина избила работника ТЦК. За это ее судили.

Также мы писали, что во Львовской области жестоко избили ветерана. Он просил мужчину на улице показать военно-учетные документы.