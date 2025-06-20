Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияМедцентрДомСпортВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Из окна ТЦК на Харьковщине выпал мужчина — что известно

Из окна ТЦК на Харьковщине выпал мужчина — что известно

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 14:54
Мужчина выпал из окна ТЦК на Харьковщине — что случилось
Здание территориального центра комплектования. Фото: kyivvlada.com.ua
Ключові моменти Мужчина выпал из окна ТЦК на Харьковщине

В одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харьковской области ночью 20 июня из окна выпал мужчина. Он хотел убежать, чтобы не служить в армии.

Об этом сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП.

Реклама
Читайте также:

Мужчина выпал из окна ТЦК на Харьковщине

В ТЦК рассказали, что мужчина выпал из окна ночью по собственной неосторожности, когда пытался убежать. В результате падения он получил телесные повреждения конечностей, ребер и головы. Пострадавшему немедленно вызвали медиков, которые оперативно доставили его в больницу и оказали всю необходимую помощь.

"По результатам предварительной проверки установлено, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было. Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье", — говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве призвали граждан и журналистов проверять распространенную информацию и не распространять непроверенных и манипулятивных сообщений.

Чоловік випав з вікня ТЦК на Харківщині
Скриншот сообщения Харьковского ОТЦК и СП

Напомним, на Полтавщине женщина избила работника ТЦК. За это ее судили.

Также мы писали, что во Львовской области жестоко избили ветерана. Он просил мужчину на улице показать военно-учетные документы.

несчастный случай Харьков мобилизация уклонисты больница
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации