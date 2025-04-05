Є список, з якими хворобами спини, кісток та м'язів не беруть на службу ЗСУ

Черга у ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Відповідно до Наказу Міністерства оборони України №262, громадяни, які мають певні порушення здоров'я, можуть бути звільнені від військової служби. До цього наказу входять і хвороби кістково-м'язової системи.

Про перелік хвороб, з якими не мобілізують, повідомляє Telegraf.

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Згідно з даними, до таких хвороб належать:

запальні захворювання суглобів (артрит, васкуліт, ревматоїдний бурсит), дегенеративні зміни суглобів (артроз), остеопатія та інші подібні стани, що суттєво обмежують функціональність організму;

значні деформації пальців рук і ніг, які негативно впливають на їхню рухливість;

ампутація кінцівок, незалежно від ступеня ураження.

Крім того, до категорії непридатних до військової служби можуть бути зараховані особи з важкими захворюваннями хребта:

викривлення хребта (кіфоз, лордоз, сколіоз), остеохондроз у важкій формі;

спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків з порушенням функцій організму.

Для отримання відстрочки від мобілізації за станом здоров'я необхідно пройти медичне обстеження у військовій лікарській комісії (ВЛК) та підтвердити діагноз, який є підставою для звільнення від служби. Далі слід подати відповідну заяву до територіального центру комплектування (ТЦК) разом із необхідними документами.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу закон надає військовозобов’язаним на проходження військово-лікарської комісії в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з військовозобов’язаних може обирати собі місце проходження ВЛК.