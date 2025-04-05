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С какими болезнями спины и мышц не берут в ВСУ — вот перечень

5 апреля 2025 06:22
Николай Кондратюк - Редактор
Есть список, с какими болезнями спины, костей и мышц не берут на службу в ВСУ
Очередь в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
Николай Кондратюк - Редактор

В соответствии с Приказом Министерства обороны Украины №262, граждане, которые имеют определенные нарушения здоровья, могут быть освобождены от военной службы. В этот приказ входят и болезни костно-мышечной системы.

О перечне болезней, с которыми не мобилизуют, сообщает Telegraf.

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Согласно данным, к таким болезням относятся:

  • воспалительные заболевания суставов (артрит, васкулит, ревматоидный бурсит), дегенеративные изменения суставов (артроз), остеопатия и другие подобные состояния, существенно ограничивающие функциональность организма;
  • значительные деформации пальцев рук и ног, которые негативно влияют на их подвижность;
  • ампутация конечностей, независимо от степени поражения.

Кроме того, к категории непригодных к военной службе могут быть зачислены лица с тяжелыми заболеваниями позвоночника:

  • искривление позвоночника (кифоз, лордоз, сколиоз), остеохондроз в тяжелой форме;
  • спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвоночных дисков с нарушением функций организма.

Для получения отсрочки от мобилизации по состоянию здоровья необходимо пройти медицинское обследование в военной врачебной комиссии (ВВК) и подтвердить диагноз, который является основанием для освобождения от службы. Далее следует подать соответствующее заявление в территориальный центр комплектования (ТЦК) вместе с необходимыми документами.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени закон предоставляет военнообязанным на прохождение военно-врачебной комиссии в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военнообязанных может выбирать себе место прохождения ВВК.

ВСУ ВВК ТЦК и СП военнообязанные ограниченно пригодные
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