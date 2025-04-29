Втрата ВОД - чи треба відвідувати ТЦК для відновлення документів

Громадянин під час візиту в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Якщо колишній військовозобов’язаний громадянин втратив документи про виключення з військового обліку, то йому доведеться шукати підтвердження свого виключення у архівах ТЦК. Якщо ж і там не залишилося документів, то громадянину доведеться проходити військово-лікарську комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Втрата військово-облікових документів

Громадяни, які були визнані непридатними до мобілізації за станом здоров’я, були виключені з військового обліку.

У військово-облікові документи цих громадян були внесені відповідні дані про виключення з обліку.

Разом з тим, бувають випадки, коли громадяни втрачають військово-облікові документи.

До юристів звернувся громадянин із такою проблемою. Він поцікавився, що йому робити у такій ситуації і чи можуть його мобілізувати.

Громадянин додав, що і у ТЦК заявили, що в архівах жодних документів із його даними не залишилося.

Чи потрібно з’явитися у ТЦК

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що у такій ситуації не обійтись без відвідування територіального центру комплектування.

"Тут у Вас вибір невеликий: або таки змусити ТЦК "знайти" ці документи,або йти проходити ВЛК та підтверджувати свій статус "непридатного", — запевнив юрист.

Айвазян додав, що позиція ТЦК, який заявляє, що у нього в архівах не залишилося даних, м’яко кажучи, викликає подив.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть знову взяти на військовий облік осіб, які раніше були виключені.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть виїжджати за кордон громадяни, які були виключені з військового обліку.