Потеря ВУД - надо ли посещать ТЦК для восстановления документов

Гражданин во время визита в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Если бывший военнообязанный гражданин потерял документы об исключении с воинского учета, то ему придется искать подтверждение своего исключения в архивах ТЦК. Если же и там не осталось документов, то гражданину придется проходить военно-врачебную комиссию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Потеря военно-учетных документов

Граждане, которые были признаны непригодными к мобилизации по состоянию здоровья, были исключены с воинского учета.

В военно-учетные документы этих граждан были внесены соответствующие данные об исключении с учета.

Вместе с тем, бывают случаи, когда граждане теряют военно-учетные документы.

К юристам обратился гражданин с такой проблемой. Он поинтересовался, что ему делать в такой ситуации и могут ли его мобилизовать.

Гражданин добавил, что и в ТЦК заявили, что в архивах никаких документов с его данными не осталось.

Нужно ли появиться в ТЦК

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что в такой ситуации не обойтись без посещения территориального центра комплектования.

"Здесь у Вас выбор небольшой: или таки заставить ТЦК "найти" эти документы, или идти проходить ВВК и подтверждать свой статус "непригодного", — заверил юрист.

Айвазян добавил, что позиция ТЦК, который заявляет, что у него в архивах не осталось данных, мягко говоря, вызывает недоумение.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли снова взять на воинский учет лиц, которые ранее были исключены.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли выезжать за границу граждане, которые были исключены с воинского учета.