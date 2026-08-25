Ризик мобілізації при вступі до університету після коледжу

Вступна кампанія в КНУ. Фото: КНУ

Студенти, які планують вступ до вишів після коледжу, втрачають право на відстрочку в перехідний період. Та юристи попереджають, що спроба "перечекати" цей час на лікарняних чи у відпустках не захистить повною від мобілізації, хоча трудове законодавство не забороняє тривалу відсутність на роботі.

Про це повідомив правознавець Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Чи допоможе тривала відпустка за свій рахунок уникнути мобілізації на період вступу

Військовозобов'язані українці не можуть використовувати робочі відпустки чи лікарняні як гарантований спосіб зберегти відстрочку від призову в період між закінченням одного навчального закладу та вступом до іншого.

Відповідаючи на запит громадянина юрист Юрій Айвазян пояснив, що після випуску з коледжу і до моменту офіційного зарахування до інституту особа втрачає статус здобувача освіти. Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", освітня відстрочка в цей проміжок часу відсутня.

Вона поновлюється знову лише після офіційного зарахування на денну або дуальну форму для здобуття вищого за попередній рівня освіти. Відтак громадяннин поцікавився, чи може він взяти відпустку на період вступної кампанії, аби не бути мобілізованим до моменту зарахування до університету.

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Як наголошує юрист, саме по собі перебування у будь-якій відпустці або на лікарняному жодним чином не продовжує відстрочку і не захищає від мобілізації.

Та попри відсутність захисту від призову, суто з точки зору трудового законодавства працівник має право бути відсутнім на роботі кілька місяців поспіль. Закон не встановлює загальних обмежень на сумарну безперервну тривалість такої відсутності, якщо кожен період оформлено на законній підставі.

Але, якщо й брати відпустку за свій рахунок, то слід заздалегідь домовитися з керівництвом про тривалу відпустку без збереження заробітної плати та приєднати до неї дні невикористаної щорічної відпустки.

Зазвичай неоплачуваний відпочинок за сімейними обставинами надається за згодою роботодавця максимум на 30 календарних днів протягом року. Проте під час дії воєнного стану керівники мають право відпускати підлеглих у таку відпустку без обмеження цим терміном.

При цьому керівництво може лише погодитися на такий крок, але не зобов'язане цього робити, оскільки це не є безумовним правом працівника. Що стосується лікарняного, то оформити його можна виключно за наявності фактичної тимчасової непрацездатності на підставі сформованого листка непрацездатності та медичного висновку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні посилюють моніторинг щодо студентів віком від 25 років для виявлення випадків здобуття освіти виключно з метою уникнення призову. На тлі старту навчального року здобувачам освіти та аспірантам необхідно враховувати оновлені вимоги для підтвердження права на відстрочку. Головним юридичним фактором залишається коректність відображення статусу в системі ЄДЕБО.

Водночас навчання у закладах вищої освіти гарантує право на відтермінування мобілізації лише за умови дотримання принципу послідовності здобуття освіти. У разі відрахування та повторного вступу військовозобов'язаному можуть законно відмовити в оформленні відстрочки. Юристи дали пораду про спосіб, як поновитися на навчанні і мати право на відстрочку.