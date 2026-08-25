Риск мобилизации при поступлении в университет после колледжа

Приемная кампания в КНУ. Фото: КНУ

Студенты, планирующие поступление в вузы после колледжа, теряют право на отсрочку в переходный период. Однако юристы предупреждают, что попытка "переждать" это время на больничных или в отпусках не защитит полностью от мобилизации, хотя трудовое законодательство не запрещает длительное отсутствие на работе.

Об этом сообщил правовед Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Поможет ли длительный отпуск за свой счет избежать мобилизации на период поступления

Военнообязанные украинцы не могут использовать рабочие отпуска или больничные как гарантированный способ сохранить отсрочку от призыва в период между окончанием одного учебного заведения и поступлением в другое.

Отвечая на запрос гражданина, юрист Юрий Айвазян пояснил, что после окончания колледжа и до момента официального зачисления в институт лицо теряет статус учащегося. В соответствии с пунктом 1 части третьей статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», образовательная отсрочка в этот промежуток времени отсутствует.

Она возобновляется только после официального зачисления на дневную или дуальную форму обучения для получения высшего образования, превышающего предыдущий уровень. Поэтому гражданин поинтересовался, может ли он взять отпуск на период вступительной кампании, чтобы не быть мобилизованным до момента зачисления в университет.

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Как отмечает юрист, само по себе пребывание в любом отпуске или на больничном никоим образом не продлевает отсрочку и не защищает от мобилизации.

Однако, несмотря на отсутствие защиты от призыва, исключительно с точки зрения трудового законодательства работник имеет право отсутствовать на работе несколько месяцев подряд. Закон не устанавливает общих ограничений на суммарную непрерывную продолжительность такого отсутствия, если каждый период оформлен на законном основании.

Однако, если и брать отпуск за свой счет, то следует заранее договориться с руководством о длительном отпуске без сохранения заработной платы и присоединить к нему дни неиспользованного ежегодного отпуска.

Обычно неоплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам предоставляется с согласия работодателя максимум на 30 календарных дней в течение года. Однако во время действия военного положения руководители имеют право отпускать подчиненных в такой отпуск без ограничения этим сроком.

При этом руководство может лишь согласиться на такой шаг, но не обязано этого делать, поскольку это не является безусловным правом работника. Что касается больничного, то оформить его можно исключительно при наличии фактической временной нетрудоспособности на основании оформленного листка нетрудоспособности и медицинского заключения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине усиливают мониторинг в отношении студентов в возрасте от 25 лет для выявления случаев получения образования исключительно с целью уклонения от призыва. На фоне начала учебного года студентам и аспирантам необходимо учитывать обновленные требования для подтверждения права на отсрочку. Главным юридическим фактором остается корректность отражения статуса в системе ЕДЕБО.

В то же время обучение в высших учебных заведениях гарантирует право на отсрочку мобилизации только при условии соблюдения принципа последовательности получения образования. В случае отчисления и повторного поступления военнообязанному могут законно отказать в оформлении отсрочки. Юристы дали совет о том, как восстановить себя в учебе и получить право на отсрочку.