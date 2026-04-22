Втрата статусу "призовник" до 25 років: ТЦК не може повернути його

Громадянин у територіальному центрі комплектування. Фото: Одеський ОТЦК

До 25 років громадяни на військовому обліку перебувають у статусі призовників. Але ті, хто був обмежено придатним, отримують статус військовозобов’язаний навіть до досягнення 25-річного віку. І повернути їх до статусу призовника неможливо.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Статуси на військовому обліку

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, отримують відповідні і визначені законодавством статуси. Першим із яких є "призовник", його громадянин отримує під час першої постановки на облік в 17 років.

Після досягнення 25-річного віку призовникам змінюють статус. Вони стають військовозобов’язаними.

Військовозобов’язані уже підпадають під мобілізацію і можуть бути призвані до лав ЗСУ. Але частина військовозобов’язаних може бути мобілізована до 25 років.

Читайте також:

З військовозобов’язаного в призовники

Це стосується громадян, які раніше, до змін у законодавстві, були віднесені до категорії обмежено придатних. Цю категорію 2024 року скасували, а громадян перевели у військовозобов’язані.

При цьому вік колишніх обмежено придатних не мав відношення до присвоєння статусу "військовозобов’язаний". До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть йому присвоїти статус "призовник", зважаючи на те, що йому ще не виповнилося 25 років.

Юристи пояснили, що це неможливо. Адвокат Євген Олександрович зазначив: "Статус призовника при визнанні обмежено придатним втрачається, назад отримати цей статус не передбачено за законом". Це підтвердив і адвокат Юрій Айвазян: "В ситуації, коли Вас вже визнали військовозобов'язаним, зворотного шляху, на жаль, не існує".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що робити, якщо статус "призовник" автоматично не змінився на "військовозобов’язаний".

Протягом 30 днів після того, як призовник досягне 25-річного віку, йому мають змінити військовий статус на "військовозобов’язаний". Якщо ж цього не відбулося, потрібно звернутися до територіального центру комплектування чи у техпідтримку "Резерв+".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть мобілізувати громадянина до 25 років із помилковим статусом.

Усі громадяни України зі статусом "військовозобов'язаний" підлягають мобілізації до лав ЗСУ. Це не стосується людей до 25 років, але у "Резерв+" інколи може бути помилково вказаний саме такий статус у призовників, тож це необхідно виправляти.