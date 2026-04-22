Потеря статуса "призывник" до 25 лет: ТЦК не может вернуть его

Гражданин в территориальном центре комплектования.

До 25 лет граждане на воинском учете находятся в статусе призывников. Но те, кто был ограниченно годным, получают статус военнообязанного даже до достижения 25-летнего возраста. И вернуть их к статусу призывника невозможно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Статусы на воинском учете

Граждане, состоящие на воинском учете, получают соответствующие и определенные законодательством статусы. Первым из которых является "призывник", его гражданин получает во время первой постановки на учет в 17 лет.

После достижения 25-летнего возраста призывникам меняют статус. Они становятся военнообязанными.

Военнообязанные уже подпадают под мобилизацию и могут быть призваны в ряды ВСУ. Но часть военнообязанных может быть мобилизована до 25 лет.

Из военнообязанного в призывники

Это касается граждан, которые ранее, до изменений в законодательстве, были отнесены к категории ограниченно годных. Эту категорию в 2024 году отменили, а граждан перевели в военнообязанные.

При этом возраст бывших ограниченно годных не имел отношения к присвоению статуса "военнообязанный". К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли ему присвоить статус "призывник", учитывая то, что ему еще не исполнилось 25 лет.

Юристы объяснили, что это невозможно. Адвокат Евгений Александрович отметил: "Статус призывника при признании ограниченно годным теряется, обратно получить этот статус не предусмотрено по закону". Это подтвердил и адвокат Юрий Айвазян: "В ситуации, когда Вас уже признали военнообязанным, обратного пути, к сожалению, не существует".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что делать, если статус "призывник" автоматически не изменился на "военнообязанный".

В течение 30 дней после того, как призывник достигнет 25-летнего возраста, ему должны изменить военный статус на "военнообязанный". Если же этого не произошло, нужно обратиться в территориальный центр комплектования или в техподдержку "Резерв+".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, могут ли мобилизовать гражданина до 25 лет с ошибочным статусом.

Все граждане Украины со статусом "военнообязанный" подлежат мобилизации в ряды ВСУ. Это не касается людей до 25 лет, но в "Резерв+" иногда может быть ошибочно указан именно такой статус у призывников, поэтому это необходимо исправлять.