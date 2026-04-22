Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Потеря статуса "призывник" до 25 лет: ТЦК не может вернуть его

Потеря статуса "призывник" до 25 лет: ТЦК не может вернуть его

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 00:30
Потеря статуса призывник до 25 лет: ТЦК не может вернуть его
Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: Одесский ОТЦК

До 25 лет граждане на воинском учете находятся в статусе призывников. Но те, кто был ограниченно годным, получают статус военнообязанного даже до достижения 25-летнего возраста. И вернуть их к статусу призывника невозможно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Статусы на воинском учете

Граждане, состоящие на воинском учете, получают соответствующие и определенные законодательством статусы. Первым из которых является "призывник", его гражданин получает во время первой постановки на учет в 17 лет.

После достижения 25-летнего возраста призывникам меняют статус. Они становятся военнообязанными.

Военнообязанные уже подпадают под мобилизацию и могут быть призваны в ряды ВСУ. Но часть военнообязанных может быть мобилизована до 25 лет.

Читайте также:

Из военнообязанного в призывники

Это касается граждан, которые ранее, до изменений в законодательстве, были отнесены к категории ограниченно годных. Эту категорию в 2024 году отменили, а граждан перевели в военнообязанные.

При этом возраст бывших ограниченно годных не имел отношения к присвоению статуса "военнообязанный". К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли ему присвоить статус "призывник", учитывая то, что ему еще не исполнилось 25 лет.

Юристы объяснили, что это невозможно. Адвокат Евгений Александрович отметил: "Статус призывника при признании ограниченно годным теряется, обратно получить этот статус не предусмотрено по закону". Это подтвердил и адвокат Юрий Айвазян: "В ситуации, когда Вас уже признали военнообязанным, обратного пути, к сожалению, не существует".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что делать, если статус "призывник" автоматически не изменился на "военнообязанный".

В течение 30 дней после того, как призывник достигнет 25-летнего возраста, ему должны изменить военный статус на "военнообязанный". Если же этого не произошло, нужно обратиться в территориальный центр комплектования или в техподдержку "Резерв+".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, могут ли мобилизовать гражданина до 25 лет с ошибочным статусом.

Все граждане Украины со статусом "военнообязанный" подлежат мобилизации в ряды ВСУ. Это не касается людей до 25 лет, но в "Резерв+" иногда может быть ошибочно указан именно такой статус у призывников, поэтому это необходимо исправлять.

военный учет военнообязанные ограниченно пригодные призывник
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации