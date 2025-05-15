Відстрочка багатодітного батька - відстрочка із всиновленими дітьми

Чоловік з неповнолітніми дітьми. Фото: Depositphotos

Якщо громадянин, крім своїх рідних неповнолітніх дітей, має ще і усиновлених, то він може оформити відстрочку від мобілізації. Але для цього потрібно довести документально факт усиновлення дитини та її утримання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Відстрочка для багатодітних — нюанс із всиновленням

В Україні продовжується процес візагальної мобілізації військовозобов’язаних громадян, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Відстрочку від мобілізації може отримати ціла низка категорій військовозобов’язаних осіб. Це, зокрема, стосується і багатодітних батьків, тобто тих, хто має трьох чи більше неповнолітніх дітей.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має він право на відстрочку, якщо виховує трьох дітей, причому одна дитина не є його в біологічному смислі.

"Всиновив дитину в другому шлюбі. Батько всиновленої дитини нещодавно помер", — пояснив громадянин.

Які документи потрібно надати до ТЦК

Адвокат Юрій Айвазян пояснив у відповіді громадянину, що він може спробувати оформити відстрочку від мобілізації.

"Маєте право на відстрочку, якщо на Вашому утриманні знаходиться троє дітей до 18 років", — підкреслив юрист.

Айвазян додав, що у ситуації із всиновленням громадянин повинен надати відповідні документи, які засвідчать, що ця дитина перебуває на його вихованні та утриманні.

Після цього вона буде зарахована до списку неповнолітніх дітей, що означатиме дозвіл на отримання відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, якщо багатодітні батьки не можуть оформити відстрочку в застосунку "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, коли договір з колишньою дружиною не потрібен багатодітному батьку для оформлення відстрочки від мобілізації.