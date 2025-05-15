Отсрочка многодетного отца - отсрочка с усыновленными детьми

Мужчина с несовершеннолетними детьми. Фото: Depositphotos

Если гражданин, кроме своих родных несовершеннолетних детей, имеет еще и усыновленных, то он может оформить отсрочку от мобилизации. Но для этого нужно доказать документально факт усыновления ребенка и его содержание.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для многодетных — нюанс с усыновлением

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанных граждан, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Отсрочку от мобилизации может получить целый ряд категорий военнообязанных лиц. Это, в частности, касается и многодетных родителей, то есть тех, кто имеет трех или более несовершеннолетних детей.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку, если воспитывает троих детей, причем один ребенок не является его в биологическом смысле.

"Усыновил ребенка во втором браке. Отец усыновленного ребенка недавно умер", — пояснил гражданин.

Какие документы нужно предоставить в ТЦК

Адвокат Юрий Айвазян объяснил в ответе гражданину, что он может попробовать оформить отсрочку от мобилизации.

"Имеете право на отсрочку, если на Вашем иждивении находится трое детей до 18 лет", — подчеркнул юрист.

Айвазян добавил, что в ситуации с усыновлением гражданин должен предоставить соответствующие документы, которые засвидетельствуют, что этот ребенок находится на его воспитании и содержании.

После этого он будет зачислен в список несовершеннолетних детей, что будет означать разрешение на получение отсрочки от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать, если многодетные родители не могут оформить отсрочку в приложении "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, когда договор с бывшей женой не нужен многодетному отцу для оформления отсрочки от мобилизации.