Головна ТЦК ВОС 999 та інвалідність: ТЦК не матиме претензій при перевірці

Дата публікації: 14 травня 2026 19:47
В останній час у багатьох військовозобов’язаних в "Резерв+" з’явилася військово-облікова спеціальність 999. Вона не впливає на процес мобілізації громадян. А якщо у особи із ВОС 999 є оформлена відстрочка, у групи оповіщення ТЦК не буде жодних претензій.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Робота груп оповіщення ТЦК під час мобілізації

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Цей процес стартував 24 лютого 2022 року після початку повномасштабної російсько-української війни та оголошення на усій території України воєнного стану.

З початку 2024 року процес загальної мобілізації зазнав змін. Так, зокрема, з’явилися групи оповіщення, які складаються з військовослужбовців ТЦК та представників Національної поліції України.

Групи оповіщення отримали право перевіряти документи громадян у всіх можливих публічних місцях. Також на основних українських трасах і міських магістралях з’явилися блокпости з групами оповіщення ТЦК.

ВОС 999 у "Резерв+" людини з інвалідністю

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи матиме він якісь проблеми під час зустрічі із групою оповіщення ТЦК. Чоловік пояснив, що у його "Резерв+" з’явилася військово-облікова спеціальність 999 разом із записом "Потребує проходження базової загальної військової підготовки".

Також чоловік додав, що має офіційно оформлену інвалідність. Юристи запевнили, що у такій ситуації жодних питань у групи оповіщення ТЦК до цього громадянина не буде.

Так, адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цей випадок, зазначив: "Так, з таким е-ВОД можна спокійно пересуватися, оскільки в останньому наявна інформація про оформлену відстрочку та відсутній розшук ТЦК". Інший юрист, Владислав Дерій, наголосив: "Вам немає за що хвилюватись, адже е-ВОД у Вас в порядку, а інвалідність до 2028 року є гарантованою підставою для відстрочки від мобілізації".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що запис "ВОС 999" у застосунку "Резерв+" потрібен не громадянам, а Міноборони.

Нещодавно у багатьох військовозобов’язаних громадян в застосунку "Резерв+" з’явилася нова військово-облікова спеціальність. Це ВОС 999, якої раніше не існувало у правилах військового обліку. Юристи пояснили, що вона не стосується самих громадян, а потрібна Міністерству оборони та Генеральному штабу для ефективнішого проведення мобілізації.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що ВОС 999 не зашкодить бронюванню від мобілізації в Україні.

Військово-облікова спеціальність "солдат резерву" не може стати перешкодою для отримання бронювання на роботі. Ця спеціальність не є тотожною перебування у оперативному резерві. А от розшук ТЦК, на відміну від ВОС 999, є проблемою для працівника критично важливого підприємства.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
