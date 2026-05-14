Главная ТЦК ВУС 999 и инвалидность: ТЦК не будет иметь претензий при проверке

Дата публикации 14 мая 2026 19:47
Приложение "Резерв+", где указана ВУС военнообязанного. Фото: Новини.LIVE

В последнее время у многих военнообязанных в "Резерв+" появилась военно-учетная специальность 999. Она не влияет на процесс мобилизации граждан. А если у лица с ВУС 999 есть оформленная отсрочка, у группы оповещения ТЦК не будет никаких претензий.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Работа групп оповещения ТЦК во время мобилизации

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Этот процесс стартовал 24 февраля 2022 года после начала полномасштабной российско-украинской войны и объявления на всей территории Украины военного положения.

С начала 2024 года процесс всеобщей мобилизации претерпел изменения. Так, в частности, появились группы оповещения, состоящие из военнослужащих ТЦК и представителей Национальной полиции Украины.

Группы оповещения получили право проверять документы граждан во всех возможных публичных местах. Также на основных украинских трассах и городских магистралях появились блокпосты с группами оповещения ТЦК.

ВУС 999 в "Резерв+" человека с инвалидностью

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, будут ли у него какие-то проблемы при встрече с группой оповещения ТЦК. Мужчина пояснил, что в его "Резерв+" появилась военно-учетная специальность 999 вместе с записью "Требует прохождения базовой общей военной подготовки".

Также мужчина добавил, что имеет официально оформленную инвалидность. Юристы заверили, что в такой ситуации никаких вопросов у группы оповещения ТЦК к этому гражданину не будет.

Так, адвокат Юрий Айвазян, комментируя этот случай, отметил: "Да, с таким е-ВУД можно спокойно передвигаться, поскольку в последнем имеется информация об оформленной отсрочке и отсутствует розыск ТЦК". Другой юрист, Владислав Дерий, отметил: "Вам не за что волноваться, ведь е-ВУД у Вас в порядке, а инвалидность до 2028 года является гарантированным основанием для отсрочки от мобилизации".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что запись "ВУС 999" в приложении "Резерв+" нужна не гражданам, а Минобороны.

Недавно у многих военнообязанных граждан в приложении "Резерв+" появилась новая военно-учетная специальность. Это ВУС 999, которой раньше не существовало в правилах воинского учета. Юристы объяснили, что она не касается самих граждан, а нужна Министерству обороны и Генеральному штабу для более эффективного проведения мобилизации.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что ВУС 999 не повредит бронированию от мобилизации в Украине.

Военно-учетная специальность "солдат резерва" не может стать препятствием для получения бронирования на работе. Эта специальность не является тождественной пребыванию в оперативном резерве. А вот розыск ТЦК, в отличие от ВУС 999, является проблемой для работника критически важного предприятия.

инвалидность ТЦК и СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
