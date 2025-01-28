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Волинянина покарали в суді за порушення військового обов’язку

28 січня 2025 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд Ківерцівського району покарав чоловіка за ухилення від мобілізації
Суддівський молоток. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Ківерцівський районний суд Волинської області ухвалив вирок 16 січня у справі щодо 38-річного жителя села Комарове Маневицького району. Його звинуватили в ухиленні від постановки на військовий облік. 

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень

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За матеріалами справи, 7 січня 2025 року обвинуваченого чоловіка офіційно повідомили про необхідність з'явитися наступного дня, 8 січня, для постановки на військовий облік у територіальний центр комплектування.

Попри попередження про кримінальну відповідальність за ухилення, чоловік так і не з'явився без поважних причин. Під час розгляду справи обвинувачений визнав свою провину та погодився на спрощений розгляд без його особистої присутності.

Суддя врахував щире каяття чоловіка, його сприяння слідству, а також позитивні характеристики з місця проживання. Водночас відсутність обтяжувальних обставин дозволила призначити мінімальне покарання у вигляді штрафу. Обвинувачений також відмовився оскаржувати вирок.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 337 Кримінального кодексу України, та призначив штраф у розмірі 5100 гривень.

Нагадаємо, у Харкові університет судився з курсантом з вимогою повернути кошти за утримання. 

Також на Львівщині покарали чоловіка, який розгулював у військовій формі вулицею. 

суд військовий облік мобілізація повістки ТЦК та СП судові рішення

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