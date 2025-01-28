Суд Киверцовского района наказал мужчину за уклонение от мобилизации

Судейский молоток. Фото: Freepik

Киверцовский районный суд Волынской области вынес приговор 16 января по делу в отношении 38-летнего жителя села Комарово Маневицкого района. Его обвинили в уклонении от постановки на воинский учет.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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По материалам дела, 7 января 2025 года обвиняемого мужчину официально уведомили о необходимости явиться на следующий день, 8 января, для постановки на воинский учет в территориальный центр комплектования.

Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за уклонение, мужчина так и не явился без уважительных причин. Во время рассмотрения дела обвиняемый признал свою вину и согласился на упрощенное рассмотрение без его личного присутствия.

Судья учел искреннее раскаяние мужчины, его содействие следствию, а также положительные характеристики с места жительства. В то же время отсутствие отягчающих обстоятельств позволило назначить минимальное наказание в виде штрафа. Обвиняемый также отказался обжаловать приговор.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью 1 статьи 337 Уголовного кодекса Украины, и назначил штраф в размере 5100 гривен.

Напомним, в Харькове университет судился с курсантом с требованием вернуть средства за содержание.

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