На Волині ухилянту суд призначив рік обмеження волі

Володимир-Волинський міський суд Волинської області. Фото: vo.vl.court.gov.ua

На Волині чоловіка, який працював прибиральником у дитячій художній школі, визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Суд призначив ухилянту рік обмеження волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як стало відомо з судових матеріалів, волинянин у встановленому порядку пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його обмежено придатним. Після цього чоловік отримав повістку і мав з'явитися в розпорядження командира військової частини для проходження служби. Проте військовозобов'язаний повістку проігнорував.

У суді обвинувачений визнав себе винним в ухиленні від призову, виправдовуючись тим, що разом із дружиною виховує двох дітей. Зі слів обвинуваченого, хоча повістку він отримав особисто і знав, що треба прибути, але злякався.

Рішення суду

Суд визнав волинянина винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і присудив йому покарання у вигляді 12 місяців обмеження волі.

Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, п'ятеро ухилянтів намагалися переплисти Тису на надувному човні — вони хотіли потрапити до Угорщини. Щоб перетнути кордон, "мандрівники" сплатили від 8 до 11 тис. доларів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що святкування дня народження на кордоні стало для одного з українців початком проблем — його та ще трьох ухилянтів затримали прикордонники на Одещині. Чоловіки спробували нелегально потрапити до Молдови.