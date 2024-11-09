На Волині ухилянту суд призначив рік обмеження волі

Волинянин проігнорував повістку — як суд покарав ухилянта
На Волині чоловіка, який працював прибиральником у дитячій художній школі, визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Суд призначив ухилянту рік обмеження волі.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Як стало відомо з судових матеріалів, волинянин у встановленому порядку пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його обмежено придатним. Після цього чоловік отримав повістку і мав з'явитися в розпорядження командира військової частини для проходження служби. Проте військовозобов'язаний повістку проігнорував.
У суді обвинувачений визнав себе винним в ухиленні від призову, виправдовуючись тим, що разом із дружиною виховує двох дітей. Зі слів обвинуваченого, хоча повістку він отримав особисто і знав, що треба прибути, але злякався.
Рішення суду
Суд визнав волинянина винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і присудив йому покарання у вигляді 12 місяців обмеження волі.
Нагадаємо, п'ятеро ухилянтів намагалися переплисти Тису на надувному човні — вони хотіли потрапити до Угорщини. Щоб перетнути кордон, "мандрівники" сплатили від 8 до 11 тис. доларів.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що святкування дня народження на кордоні стало для одного з українців початком проблем — його та ще трьох ухилянтів затримали прикордонники на Одещині. Чоловіки спробували нелегально потрапити до Молдови.
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