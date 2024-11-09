На Волыни уклонисту суд назначил год ограничения свободы

Владимир-Волынский городской суд Волынской области. Фото: vo.vl.court.gov.ua

На Волыни мужчину, работавшего уборщиком в детской художественной школе, признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Суд назначил уклонисту год ограничения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Как стало известно из судебных материалов, волынянин в установленном порядке прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его ограниченно годным. После этого мужчина получил повестку и должен был явиться в распоряжение командира воинской части для прохождения службы. Однако военнообязанный повестку проигнорировал.

В суде обвиняемый признал себя виновным в уклонении от призыва, оправдываясь тем, что вместе с супругой воспитывает двоих детей. По словам обвиняемого, хотя повестку он получил лично и знал, что нужно явиться, но испугался.

Решение суда

Суд признал волынянина виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и присудил ему наказание в виде 12 месяцев ограничения свободы.

Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, пять уклонистов пытались переплыть Тису на надувной лодке — они хотели попасть в Венгрию. Чтобы пересечь границу, "путешественники" заплатили от 8 до 11 тыс. долларов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что празднование дня рождения на границе стало для одного из украинцев началом проблем — его и еще троих уклонистов задержали пограничники в Одесской области. Мужчины попытались нелегально попасть в Молдову.