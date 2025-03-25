На Волині чоловіка засудили до 3 років за відмову від мобілізації через релігію

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Волинській області судили чоловіка, який ухилявся від мобілізації, відмовившись від отримання бойової повістки. Він намагався обдурити суд, що не може служити нібито через свої релігійні переконання.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Як встановив суд, чоловік, який перебуває на військовому обліку ще з 1999 року, 10 червня 2024 року особисто відмовився отримати бойову повістку, яка зобов’язувала його прибути до районного терцентру комплектування наступного дня для подальшого відправлення до військової частини.

При цьому він був визнаний придатним до військової служби, не мав жодних підстав для відстрочки та підтвердив свою відмову релігійними переконаннями. Однак судом встановлено, що чоловік не є членом жодної релігійної організації, яка надає право на альтернативну службу.

Під час засідання обвинувачений повністю визнав провину, однак просив не застосовувати покарання, пов’язане з позбавленням волі. Суд, розглянувши матеріали справи, свідчення працівників ТЦК, медичні довідки та документи, дійшов висновку, що злочин вчинено з прямим умислом в умовах дії воєнного стану.

Суддя врахував, що підсудний не має пом'якшувальних обставин і загалом має позитивні характеристики, однак ухилення від мобілізації в умовах війни становить загрозу обороноздатності держави. Саме тому призначене покарання — три роки позбавлення волі — визнано справедливим.

Іваничівський районний суд Волинської області засудив місцевого мешканця до трьох років позбавлення волі за ухилення від призову під час мобілізації. Вирок було винесено 20 лютого 2025 року.

Нагадаємо, в Одеській області судили військовослужбовця, який намагався заробити на продажі автомата.

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