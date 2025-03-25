На Волыни мужчину приговорили к 3 годам за отказ от мобилизации из-за религии

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Волынской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации, отказавшись от получения боевой повестки. Он пытался обмануть суд, что не может служить якобы из-за своих религиозных убеждений.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Как установил суд, мужчина, состоящий на воинском учете еще с 1999 года, 10 июня 2024 года лично отказался получить боевую повестку, которая обязывала его прибыть в районный терцентр комплектования на следующий день для дальнейшей отправки в воинскую часть.

При этом он был признан годным к военной службе, не имел никаких оснований для отсрочки и подтвердил свой отказ религиозными убеждениями. Однако судом установлено, что мужчина не является членом ни одной религиозной организации, которая дает право на альтернативную службу.

Во время заседания обвиняемый полностью признал вину, однако просил не применять наказание, связанное с лишением свободы. Суд, рассмотрев материалы дела, показания работников ТЦК, медицинские справки и документы, пришел к выводу, что преступление совершено с прямым умыслом в условиях действия военного положения.

Судья учел, что подсудимый не имеет смягчающих обстоятельств, и в целом имеет положительные характеристики, однако уклонение от мобилизации в условиях войны представляет угрозу обороноспособности государства. Именно поэтому назначенное наказание — три года лишения свободы — признано справедливым.

Иваничевский районный суд Волынской области приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за уклонение от призыва по мобилизации. Приговор был вынесен 20 февраля 2025 года.

Напомним, в Одесской области судили военнослужащего, который пытался заработать на продаже автомата.

Также в Одессе судили гражданина Китая, который снимал и распространял контент с работой ПВО.