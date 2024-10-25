Бойове розпорядження — чи видається воно водію, який працює на лінії фронту

Водій на фронті. Фото: Telegraf

Військовослужбовці, які виконують завдання на "нулі", отримують від командування бойові розпорядження. Водій, який їздить на першу лінію фронту з вантажами, має звернутися до командування щодо наявності бойового розпорядження.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Синявський.

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Військовослужбовці, які перебувають на лінії фронту, на так званому "нулі", для виконання своїх завдань отримують бойові розпорядження (БР).

До юристів звернувся громадянин з питанням — чи має військовий водій, який регулярно возить на лінію фронту вантажі, отримавши при цьому кілька контузій, отримувати бойове розпорядження.

Як визначити наявність БР

"Можете від командування частини вимагати ознайомити вас з БР", — відповів цьому громадянину Сергій Синявський.

Юрист також зазначив, що це можна визначити і без звернення до командування.

"Якщо водію за ці дні виплачують бойові, то бойове розпорядження, скоріше за все, є", — запевнив Синявський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки жінок перебувають на першій лінії фронту.

Додамо, ми повідомляли про законні варіанти щодо відмови виконувати бойове розпорядження.