Бойове розпорядження — чи видається воно водію, який працює на лінії фронту

Водій на "нулі" — чи треба йому бойове розпорядження
Військовослужбовці, які виконують завдання на "нулі", отримують від командування бойові розпорядження. Водій, який їздить на першу лінію фронту з вантажами, має звернутися до командування щодо наявності бойового розпорядження.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Синявський.
Чи потрібне бойове розпорядження для водія на фронті
Військовослужбовці, які перебувають на лінії фронту, на так званому "нулі", для виконання своїх завдань отримують бойові розпорядження (БР).
До юристів звернувся громадянин з питанням — чи має військовий водій, який регулярно возить на лінію фронту вантажі, отримавши при цьому кілька контузій, отримувати бойове розпорядження.
Як визначити наявність БР
"Можете від командування частини вимагати ознайомити вас з БР", — відповів цьому громадянину Сергій Синявський.
Юрист також зазначив, що це можна визначити і без звернення до командування.
"Якщо водію за ці дні виплачують бойові, то бойове розпорядження, скоріше за все, є", — запевнив Синявський.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки жінок перебувають на першій лінії фронту.
Додамо, ми повідомляли про законні варіанти щодо відмови виконувати бойове розпорядження.
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