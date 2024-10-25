Боевое распоряжение - выдается ли оно водителю, работающему на линии фронта

Водитель на "ноле" — нужно ли ему боевое распоряжение
Военнослужащие, выполняющие задания на "ноле", получают от командования боевые распоряжения. Водитель, ездящий на первую линию фронта с грузами, должен обратиться в командование по поводу наличия боевого распоряжения.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Синявский.
Нужно ли боевое распоряжение для водителя на фронте
Военнослужащие, находящиеся на линии фронта, на так называемом "ноле", для выполнения своих задач получают боевые распоряжения (БР).
К юристам обратился гражданин с вопросом — должен ли военный водитель, регулярно возящий на линию фронта грузы, получив при этом несколько контузий, получать боевое распоряжение.
Как определить наличие БР
"Можете от командования части потребовать ознакомить вас с БР", — ответил этому гражданину Сергей Синявский.
Юрист также отметил, что это можно определить и без обращения к командованию.
"Если водителю за эти дни выплачивают боевые, то боевое распоряжение, скорее всего, есть", — заверил Синявский.
Напомним, ранее мы писали о том, сколько женщин находятся на первой линии фронта.
Добавим, мы сообщали о законных вариантах отказа выполнять боевое распоряжение.
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