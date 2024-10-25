Боевое распоряжение - выдается ли оно водителю, работающему на линии фронта

Водитель на фронте. Фото: Telegraf

Военнослужащие, выполняющие задания на "ноле", получают от командования боевые распоряжения. Водитель, ездящий на первую линию фронта с грузами, должен обратиться в командование по поводу наличия боевого распоряжения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Синявский.

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Военнослужащие, находящиеся на линии фронта, на так называемом "ноле", для выполнения своих задач получают боевые распоряжения (БР).

К юристам обратился гражданин с вопросом — должен ли военный водитель, регулярно возящий на линию фронта грузы, получив при этом несколько контузий, получать боевое распоряжение.

Как определить наличие БР

"Можете от командования части потребовать ознакомить вас с БР", — ответил этому гражданину Сергей Синявский.

Юрист также отметил, что это можно определить и без обращения к командованию.

"Если водителю за эти дни выплачивают боевые, то боевое распоряжение, скорее всего, есть", — заверил Синявский.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько женщин находятся на первой линии фронта.

Добавим, мы сообщали о законных вариантах отказа выполнять боевое распоряжение.