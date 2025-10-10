ВЛК не в ТЦК - чи є право вибору у військовозобов'язаного

Процес медогляду під час ВЛК. Фото: Житомирський обласний ТЦК

Теоретично громадянин, який отримав направлення на військово-лікарську комісію за межами ТЦК, може самостійно обрати собі відповідний медичний заклад. Але на практиці це може обернутися проблемами під час самої ВЛК.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Чи можна обирати заклад для ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він пройти військово-лікарську комісію за межами ТЦК не у конкретному медичному закладі, а у тому, який сам собі обере.

Юрист Андрій Брильов, відповідаючи на питання громадянина, пояснив, що така ситуація є неоднозначною.

"В Міноборони заявляють що можна обрати будь-який заклад, а не тільки той, що вказано в паперовому направленні на обстеження. Тому і електронне направлення робиться без зазначення лікарні", — підкреслив Брильов.

Але на практиці часто буває інакше.

Які проблеми можуть виникнути

Про те, що відбувається на практиці, розповіли інші юристи.

"На жаль, самостійно обрати заклад охорони здоров'я Ви не зможете, адже Вас можуть направити на дообстеження до закладу охорони здоров’я, який закріплений за Вашим РТЦК, або лікар ВЛК видасть направлення на госпіталізацію до конкретної лікарні, якщо у Вашому місті таке лікування неможливе", — зазначив юрист Владислав Дерій.

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, які проблеми можуть бути пов’язані із таким проходженням військово-лікарської комісії.

"У Вас можуть виникнути проблеми потім на самому ВЛК, оскільки Ви повинні пройти дообстеження саме в тому закладі охорони здоров'я, в який Вас направили на ВЛК", — підкреслив Айвазян.

