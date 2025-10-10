ВВК не в ТЦК - есть ли право выбора у военнообязанного

Процесс медосмотра во время ВВК. Фото: Житомирский областной ТЦК

Теоретически гражданин, получивший направление на военно-врачебную комиссию за пределами ТЦК, может самостоятельно выбрать себе соответствующее медицинское учреждение. Но на практике это может обернуться проблемами во время самой ВВК.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Можно ли выбирать заведение для ВВК

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он пройти военно-врачебную комиссию за пределами ТЦК не в конкретном медицинском учреждении, а в том, которое сам себе выберет.

Юрист Андрей Брылев, отвечая на вопрос гражданина, пояснил, что такая ситуация является неоднозначной.

"В Минобороны заявляют, что можно выбрать любое заведение, а не только то, что указано в бумажном направлении на обследование. Поэтому и электронное направление делается без указания больницы", — подчеркнул Брилев.

Но на практике часто бывает иначе.

Какие проблемы могут возникнуть

О том, что происходит на практике, рассказали другие юристы.

"К сожалению, самостоятельно выбрать учреждение здравоохранения Вы не сможете, ведь Вас могут направить на дообследование в учреждение здравоохранения, которое закреплено за Вашим РТЦК, или врач ВВК выдаст направление на госпитализацию в конкретную больницу, если в Вашем городе такое лечение невозможно", — отметил юрист Владислав Дерий.

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, какие проблемы могут быть связаны с таким прохождением военно-врачебной комиссии.

"У Вас могут возникнуть проблемы потом на самом ВВК, поскольку Вы должны пройти дообследование именно в том учреждении здравоохранения, в которое Вас направили на ВВК", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из ограниченно годных может не проходить повторные ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, каковы сроки прохождения военно-врачебной комиссии.