ВЛК у січні 2026 - кому треба пройти ВЛК з відстрочкою

Військово-лікарська комісія не є обов’язковою для військовозобов’язаних громадян з оформленою відстрочкою від мобілізації. Та у деяких виняткових ситуаціях ці особи можуть пройти ВЛК.

ВЛК і відстрочка

Попри те, що військово-лікарська комісія є необхідним елементом військового обліку, та не усі військовозобов’язані громадяни мусять її проходити.

Цей виняток стосується, зокрема, громадян, що оформили відстрочку від мобілізації.

"Військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією", — наголосив юрист Євгеній Коршун.

Три винятки з обмеження на ВЛК

Але, додав Коршун, існують відразу три винятки, коли громадянин з відстрочкою чи бронюванням все ж може пройти військово-лікарську комісію.

Перший виняток — це коли громадянин планує добровільно вступити на військову службу за контрактом.

Виняток номер два — це ситуація, коли громадянин був визнаний обмежено придатним та не проходив повторний медичний огляд.

І третій виняток полягає у тому, що неможливо заборонити проходження ВЛК громадянину з відстрочкою, якщо він сам вирішив це зробити.

