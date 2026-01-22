Відео
Україна
ВЛК під час відстрочки у січні — хто має прийти в ТЦК

ВЛК під час відстрочки у січні — хто має прийти в ТЦК

Дата публікації: 22 січня 2026 00:30
ВЛК у січні 2026 - кому треба пройти ВЛК з відстрочкою
Процес проходження ВЛК. Фото: dialog.ua

Військово-лікарська комісія не є обов’язковою для військовозобов’язаних громадян з оформленою відстрочкою від мобілізації. Та у деяких виняткових ситуаціях ці особи можуть пройти ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євгеній Коршун.

Читайте також:

ВЛК і відстрочка

Попри те, що військово-лікарська комісія є необхідним елементом військового обліку, та не усі військовозобов’язані громадяни мусять її проходити.

Цей виняток стосується, зокрема, громадян, що оформили відстрочку від мобілізації.

"Військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією", — наголосив юрист Євгеній Коршун.

Три винятки з обмеження на ВЛК

Але, додав Коршун, існують відразу три винятки, коли громадянин з відстрочкою чи бронюванням все ж може пройти військово-лікарську комісію.

Перший виняток — це коли громадянин планує добровільно вступити на військову службу за контрактом.

Виняток номер два — це ситуація, коли громадянин був визнаний обмежено придатним та не проходив повторний медичний огляд.

І третій виняток полягає у тому, що неможливо заборонити проходження ВЛК громадянину з відстрочкою, якщо він сам вирішив це зробити.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто із військовозобов’язаних громадян має право обирати місце проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, хто направляє громадянина на військово-лікарську комісію після перенесеної операції.

мобілізація відстрочка ВЛК контракт обмежено придатні
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
