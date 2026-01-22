ВЛК у січні 2026 - кому треба пройти ВЛК з відстрочкою

ВЛК під час відстрочки у січні — хто має прийти в ТЦК
Військово-лікарська комісія не є обов’язковою для військовозобов’язаних громадян з оформленою відстрочкою від мобілізації. Та у деяких виняткових ситуаціях ці особи можуть пройти ВЛК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євгеній Коршун.
ВЛК і відстрочка
Попри те, що військово-лікарська комісія є необхідним елементом військового обліку, та не усі військовозобов’язані громадяни мусять її проходити.
Цей виняток стосується, зокрема, громадян, що оформили відстрочку від мобілізації.
"Військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією", — наголосив юрист Євгеній Коршун.
Три винятки з обмеження на ВЛК
Але, додав Коршун, існують відразу три винятки, коли громадянин з відстрочкою чи бронюванням все ж може пройти військово-лікарську комісію.
Перший виняток — це коли громадянин планує добровільно вступити на військову службу за контрактом.
Виняток номер два — це ситуація, коли громадянин був визнаний обмежено придатним та не проходив повторний медичний огляд.
І третій виняток полягає у тому, що неможливо заборонити проходження ВЛК громадянину з відстрочкою, якщо він сам вирішив це зробити.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто із військовозобов’язаних громадян має право обирати місце проходження військово-лікарської комісії.
Додамо, ми повідомляли про те, хто направляє громадянина на військово-лікарську комісію після перенесеної операції.
Читайте Новини.LIVE!