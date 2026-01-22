ВВК в январе 2026 - кому надо пройти ВВК с отсрочкой

Процесс прохождения ВВК. Фото: dialog.ua

Военно-врачебная комиссия не является обязательной для военнообязанных граждан с оформленной отсрочкой от мобилизации. Но в некоторых исключительных ситуациях эти лица могут пройти ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Коршун.

ВВК и отсрочка

Несмотря на то, что военно-врачебная комиссия является необходимым элементом воинского учета, но не все военнообязанные граждане должны ее проходить.

Это исключение касается, в частности, граждан, оформивших отсрочку от мобилизации.

"Военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией", — отметил юрист Евгений Коршун.

Три исключения из ограничения на ВВК

Но, добавил Коршун, существуют сразу три исключения, когда гражданин с отсрочкой или бронированием все же может пройти военно-врачебную комиссию.

Первое исключение — это когда гражданин планирует добровольно поступить на военную службу по контракту.

Исключение номер два — это ситуация, когда гражданин был признан ограниченно годным и не проходил повторный медицинский осмотр.

И третье исключение заключается в том, что невозможно запретить прохождение ВВК гражданину с отсрочкой, если он сам решил это сделать.

