Головна ТЦК ВЛК під час відстрочки — коли дії ТЦК законні

ВЛК під час відстрочки — коли дії ТЦК законні

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 00:30
Законність ВЛК під час відстрочки- коли ТЦК може оштрафувати громадянина з відстрочкою
Процес проходження ВЛК. Фото: "Поради юриста"

Військовозобов’язані громадяни, які мають оформлену відстрочку від мобілізації, не можуть бути направлені на військово-лікарську комісію. Та існує один виняток, коли повістка ТЦК із вимогою пройти ВЛК є законною.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Коли відстрочка не стане на заваді ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку як багатодітний батько.

Він розповів, що у його профілі в "Резерв+" немає інформації про ВЛК, бо востаннє комісію він проходив ще в студентські часи.

Чоловік поцікавився, чи можуть його направити на військово-лікарську комісію за наявності відстрочки.

"Взагалі це неправомірно, оскільки під час діючої відстрочки військовозобов'язані не направляються на проходження ВЛК", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Втім, додав юрист, існує один виняток — це коли громадянин до отримання відстрочки та змін у законодавстві мав статус "обмежено придатний".

"Якщо так, то на ВЛК мають право направити навіть за умови оформленої відстрочки", — наголосив Айвазян.

Розшук і судова перспектива громадянина з відстрочкою

Адвокат додав, що у випадку надсилання повістки на ВЛК та її ігнорування громадянин у будь-якому випадку підпаде під санкції ТЦК.

"Неявка за повісткою потягне за собою притягнення Вас до адміністративної відповідальності та подання Вас у розшук", — підкреслив Юрій Айвазян.

Та, разом тим, додав юрист, громадянин з відстрочкою зможе оскаржити такі дії ТЦК у судовому порядку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є затягування проходження ВЛК порушенням військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго ВЛК оформлюють документи про непридатність.

мобілізація відстрочка ВЛК ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
