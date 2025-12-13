Законність ВЛК під час відстрочки- коли ТЦК може оштрафувати громадянина з відстрочкою

ВЛК під час відстрочки — коли дії ТЦК законні
Військовозобов’язані громадяни, які мають оформлену відстрочку від мобілізації, не можуть бути направлені на військово-лікарську комісію. Та існує один виняток, коли повістка ТЦК із вимогою пройти ВЛК є законною.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Коли відстрочка не стане на заваді ВЛК
До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку як багатодітний батько.
Він розповів, що у його профілі в "Резерв+" немає інформації про ВЛК, бо востаннє комісію він проходив ще в студентські часи.
Чоловік поцікавився, чи можуть його направити на військово-лікарську комісію за наявності відстрочки.
"Взагалі це неправомірно, оскільки під час діючої відстрочки військовозобов'язані не направляються на проходження ВЛК", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.
Втім, додав юрист, існує один виняток — це коли громадянин до отримання відстрочки та змін у законодавстві мав статус "обмежено придатний".
"Якщо так, то на ВЛК мають право направити навіть за умови оформленої відстрочки", — наголосив Айвазян.
Розшук і судова перспектива громадянина з відстрочкою
Адвокат додав, що у випадку надсилання повістки на ВЛК та її ігнорування громадянин у будь-якому випадку підпаде під санкції ТЦК.
"Неявка за повісткою потягне за собою притягнення Вас до адміністративної відповідальності та подання Вас у розшук", — підкреслив Юрій Айвазян.
Та, разом тим, додав юрист, громадянин з відстрочкою зможе оскаржити такі дії ТЦК у судовому порядку.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є затягування проходження ВЛК порушенням військового обліку.
Додамо, ми повідомляли про те, як довго ВЛК оформлюють документи про непридатність.
Читайте Новини.LIVE!