Законность ВВК во время отсрочки- когда ТЦК может оштрафовать гражданина с отсрочкой

ВВК во время отсрочки — когда действия ТЦК законны
Военнообязанные граждане, которые имеют оформленную отсрочку от мобилизации, не могут быть направлены на военно-врачебную комиссию. Но существует одно исключение, когда повестка ТЦК с требованием пройти ВВК является законной.
Когда отсрочка не помешает ВВК
К юристам обратился гражданин, который имеет отсрочку как многодетный отец.
Он рассказал, что в его профиле в "Резерв+" нет информации о ВВК, потому что последний раз комиссию он проходил еще в студенческие времена.
Мужчина поинтересовался, могут ли его направить на военно-врачебную комиссию при наличии отсрочки.
"Вообще это неправомерно, поскольку во время действующей отсрочки военнообязанные не направляются на прохождение ВВК", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.
Впрочем, добавил юрист, существует одно исключение — это когда гражданин до получения отсрочки и изменений в законодательстве имел статус "ограниченно годный".
"Если так, то на ВВК имеют право направить даже при условии оформленной отсрочки", — отметил Айвазян.
Розыск и судебная перспектива гражданина с отсрочкой
Адвокат добавил, что в случае отправки повестки на ВВК и ее игнорирования гражданин в любом случае подпадет под санкции ТЦК.
"Неявка по повестке повлечет за собой привлечение Вас к административной ответственности и представление Вас в розыск", — подчеркнул Юрий Айвазян.
Но, вместе с тем, добавил юрист, гражданин с отсрочкой сможет обжаловать такие действия ТЦК в судебном порядке.
