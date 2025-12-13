Видео
Україна
Видео

ВВК во время отсрочки — когда действия ТЦК законны

ВВК во время отсрочки — когда действия ТЦК законны

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 00:30
Законность ВВК во время отсрочки- когда ТЦК может оштрафовать гражданина с отсрочкой
Процесс прохождения ВВК. Фото: "Поради юриста"

Военнообязанные граждане, которые имеют оформленную отсрочку от мобилизации, не могут быть направлены на военно-врачебную комиссию. Но существует одно исключение, когда повестка ТЦК с требованием пройти ВВК является законной.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Когда отсрочка не помешает ВВК

К юристам обратился гражданин, который имеет отсрочку как многодетный отец.

Он рассказал, что в его профиле в "Резерв+" нет информации о ВВК, потому что последний раз комиссию он проходил еще в студенческие времена.

Мужчина поинтересовался, могут ли его направить на военно-врачебную комиссию при наличии отсрочки.

"Вообще это неправомерно, поскольку во время действующей отсрочки военнообязанные не направляются на прохождение ВВК", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Впрочем, добавил юрист, существует одно исключение — это когда гражданин до получения отсрочки и изменений в законодательстве имел статус "ограниченно годный".

"Если так, то на ВВК имеют право направить даже при условии оформленной отсрочки", — отметил Айвазян.

Розыск и судебная перспектива гражданина с отсрочкой

Адвокат добавил, что в случае отправки повестки на ВВК и ее игнорирования гражданин в любом случае подпадет под санкции ТЦК.

"Неявка по повестке повлечет за собой привлечение Вас к административной ответственности и представление Вас в розыск", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Но, вместе с тем, добавил юрист, гражданин с отсрочкой сможет обжаловать такие действия ТЦК в судебном порядке.

Напомним, мы ранее писали о том, является ли затягивание прохождения ВВК нарушением воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, как долго ВВК оформляют документы о непригодности.

мобилизация отсрочка ВВК ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
