Де проходити ВЛК — військово-лікарська комісія не за місцем військового обліку

Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: КОТЦК та СП

Застосунок "Резерв+" формує направлення на військово-лікарську комісію винятково за адресою військового обліку військовозобов’язаного громадянина. Тож такій особі доведеться їздити на місце держреєстрації на ВЛК чи виклики до ТЦК, або варто стати на облік за місцем фактичного проживання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він пройти військово-лікарську комісію за місцем фактичного проживання, а не за місцем держреєстрації та військового обліку.

"Вам доведеться їхати до рідного міста, оскільки направлення на ВЛК через "Резерв+" сформується за місцем Вашого перебування на військовому обліку", — пояснив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чому варто стати на облік за місцем фактичного проживання

Юрист також зазначив, що така ситуація потенційно створює цілу низку проблем для громадянина.

"Якщо Ви багато років проживаєте в Києві, то Вам було необхідно стати на облік за місцем проживання. Вам же прийдеться їздити до рідного міста за кожною повісткою, яку надсилатиме ТЦК", — наголосив Айвазян.

Таким чином, військовозобов'язаному громадянину краще стати на військовий облік за місцем фактичного проживання, це зменшить кількість неприємностей у спілкуванні із ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, в якому ТЦК оновлювати дані, якщо чоловік живе не за місцем прописки.

Додамо, ми повідомляли про те, як стати на облік у ТЦК за місцем фактичного проживання.