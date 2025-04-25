Где проходить ВВК — военно-врачебная комиссия не по месту воинского учета

Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: КОТЦК и СП

Приложение "Резерв+" формирует направление на военно-врачебную комиссию исключительно по адресу воинского учета военнообязанного гражданина. Поэтому такому лицу придется ездить на место госрегистрации на ВВК или вызовы в ТЦК, или стоит стать на учет по месту фактического проживания.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он пройти военно-врачебную комиссию по месту фактического проживания, а не по месту госрегистрации и воинского учета.

"Вам придется ехать в родной город, поскольку направление на ВВК через "Резерв+" сформируется по месту Вашего пребывания на воинском учете", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Почему стоит стать на учет по месту фактического проживания

Юрист также отметил, что такая ситуация потенциально создает целый ряд проблем для гражданина.

"Если Вы много лет проживаете в Киеве, то Вам было необходимо стать на учет по месту жительства. Вам же придется ездить в родной город по каждой повестке, которую будет присылать ТЦК", — подчеркнул Айвазян.

Таким образом, военнообязанному гражданину лучше стать на воинский учет по месту фактического проживания, это уменьшит количество неприятностей в общении с ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, в каком ТЦК обновлять данные, если человек живет не по месту прописки.

Добавим, мы сообщали о том, как стать на учет в ТЦК по месту фактического проживания.