Військово-лікарська комісія - що робити після неповного висновку ВЛК

Чоловік на прийомі у лікаря. Фото: freepik

У деяких випадках військово-лікарська комісія не може однозначно визначити статус військовозобов’язаного. Після цього громадянина мають направити на додаткове амбулаторне чи стаціонарне обстеження.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження на усій території країни воєнного стану.

Основним елементом мобілізації є військово-лікарська комісія, яка встановлює стан придатності того чи іншого громадянина до військової служби і можливість його мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, що буде робити територіальний центр комплектування не зможе встановити під час військово-лікарської комісії достеменний стан придатності громадянина до мобілізації.

"У разі коли лікарям ВЛК ТЦК та СП важко остаточно визначити стан здоров’я військовозобов’язаного, він направляється лікарем - членом ВЛК на амбулаторне або стаціонарне обстеження", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Який документ виписують після додаткового обстеження

Юрист пояснив, як має завершитися це додаткове обстеження.

"Після проведення обстеження складається Акт дослідження стану здоров’я (відомий як "додаток 10"), який підписується керівником закладу охорони здоров’я", — наголосив Айвазян.

Цей Акт і подається до ВЛК ТЦК та СП на розгляд.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як довго можуть тривати додаткові обстеження на ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго ВЛК оформлюють документи про непридатність.