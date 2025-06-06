Военно-врачебная комиссия - что делать после неполного заключения ВВК

Мужчина на приеме у врача. Фото: freepik

В некоторых случаях военно-врачебная комиссия не может однозначно определить статус военнообязанного. После этого гражданина должны направить на дополнительное амбулаторное или стационарное обследование.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения на всей территории страны военного положения.

Основным элементом мобилизации является военно-врачебная комиссия, которая устанавливает состояние пригодности того или иного гражданина к военной службе и возможность его мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, что будет делать территориальный центр комплектования не сможет установить во время военно-врачебной комиссии достоверное состояние пригодности гражданина к мобилизации.

"В случае если врачам ВВК ТЦК и СП трудно окончательно определить состояние здоровья военнообязанного, он направляется врачом — членом ВВК на амбулаторное или стационарное обследование", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Какой документ выписывают после дополнительного обследования

Юрист объяснил, как должно завершиться это дополнительное обследование.

"После проведения обследования составляется Акт исследования состояния здоровья (известный как "приложение 10"), который подписывается руководителем учреждения здравоохранения", — отметил Айвазян.

Этот Акт и подается в ВВК ТЦК и СП на рассмотрение.

Напомним, мы ранее писали о том, как долго могут длиться дополнительные обследования на ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, как долго ВВК оформляют документы о непригодности.